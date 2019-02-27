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Şahinbey’den vatandaşlara büyük kolaylık

Şahinbey Belediyesi, PTT ile emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin PTT gişelerinden ödenebilmesi için protokol imzaladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:18
Şahinbey’den vatandaşlara büyük kolaylık

Şahinbey Belediyesi, PTT ile emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin PTT gişelerinden ödenebilmesi için protokol imzaladı.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Gaziantep PTT Baş Müdürü Zekai Özkan arasında imzalanan protokol sonrasında vatandaşlar belediye binasına gelmeden vergilerini en yakın PTT şubelerinden yatırabilecekler.


“Vatandaşımız belediye binasına kadar yorulmayacak”


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın işini kolaylaştırmak adına bir çalışmaya daha imza attıklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak Gaziantep PTT Baş Müdürlüğümüz ile protokol imzaladık. Bundan sonra Gaziantep’teki tüm PTT şubeleri Şahinbey Belediyemiz adına vergi tahsilatı yapabilecek. Vatandaşlarımız belediyemize yatırdığı emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerini belediye binamıza gelmeden tüm PTT şubelerine yatırabilecekler. Bu iş birliğinden dolayı PTT Baş Müdürümüze teşekkür ediyorum ” dedi.


“Türkiye genelindeki tüm şubelerden borçlarını yatırabilirler”


Gaziantep PTT Baş Müdürü Zekai Özkan il dışındaki vatandaşların da Şahinbey Belediyesine olan borçlarını Türkiye’nin her yerindeki PTT şubelerinden ödeyebileceklerini belirterek, “Şahinbey Belediyemizle imzalamış olduğumuz vergi tahsilatı protokolünün Şahinbey İlçemize ve Gaziantep’imize hayırlı olmasını diliyorum. İmzalanan protokolle vatandaşlar Şahinbey Belediyesi’ne olan vergi borçlarını tüm Türkiye genelindeki postanelerden yapabilecekler. Gaziantep dışında yaşayan vatandaşlar online olarak ödemelerini yapabileceklerdir. Şahinbey Belediyemizle aramızda imzalanan bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:18
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