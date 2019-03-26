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Şahinbey’den üçüncü polis karakolu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yeşilvadi’ye yaptırılan ve belediyenin yapmış olduğu üçüncü polis merkezi olma özelliği taşıyan Yeşilvadi Polis Merkezi’nin inşaatını gezerek son durumu ile ilgili bilgi aldı.

26 Mart 2019 Salı 16:35
Şahinbey’den üçüncü polis karakolu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yeşilvadi’ye yaptırılan ve belediyenin yapmış olduğu üçüncü polis merkezi olma özelliği taşıyan Yeşilvadi Polis Merkezi’nin inşaatını gezerek son durumu ile ilgili bilgi aldı.


Şahinbey İlçesi’ne daha önce Karataş ve Düztepe Polis Merkezleri’ni yaparak Emniyet’e devreden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yelivadi Parkı’nın karşısına yapılan ve üçüncü polis merkezi olan Yeşilvadi Polis Merkezi’nin inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu.


"Bu yıl içerisinde tamamlayacağız"


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla Yeşilvadi Polis Merkezi’ni inşa ettiklerini belirterek, "Yeşilvadi Parkımızın karşısına Yeşilvadi Polis Merkezimizi inşa ediyoruz. Yeşilvadi Polis Merkezimiz Akdere, Vatan, Beybahçe, Fırat ve Narlı Tepe Mahallerinin güvenlik ihtiyacını karşılayacak. Şahinbey Belediyesi olarak yaptığımız bu üçüncü Polis merkezi oluyor. İnşaatımız hızla devam ediyor. Amacımız bu bölgede vatandaşlarımızın güvenlik ihtiyacını karşılamak. Polis merkezimizi bu yıl içerisinde tamamlayıp emniyete teslim edeceğiz. Şimdiden vatandaşlarımıza ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:35
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