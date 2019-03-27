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Şahinbey’den öğrencilere ücretsiz kaynak kitap

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal tesislerde eğitim gören öğrencilere ücretsiz kitap dağıtımı yaptı.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:11
Şahinbey’den öğrencilere ücretsiz kaynak kitap

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal tesislerde eğitim gören öğrencilere ücretsiz kitap dağıtımı yaptı.


Şahinbey Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Yaşar Torun Gençlik Merkezi’nde kitap ve test dağıtımı yaptı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu dağıtım öncesinde öğrencilerle sohbet ederek, eğitimlerini tamamlayıp ülkeye faydalı bireyler olmalarını istedi.


"Eğitime desteğimiz sürüyor"


Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin kendilerine verilen imkanları iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Şuanda 189 tane Sosyal Tesisimiz ve Gençlik Merkezimiz var. Bu tesislerimizde üniversiteye hazırlanan 3 bin öğrencilerimiz eğitim görüyor. Bunun yanı sıra liselerde okuyan toplamda 5 bin öğrencimizin her birine 10’ar adet kaynak kitap hediye ediyoruz. Şuan 50 bin adet kitap getirerek öğrencilerimize dağıtımını başlattık. Bu vesileyle öğrencilerimiz bu alanlarla ilgili kendilerini daha da geliştirme imkanı bulacak. Üniversite sınavına girecek olan öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.


Öğrencilerden Tahmazoğlu’na teşekkür


Kendilerine dağıtılan kitaplardan dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler ise, “Öncelikle Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür etmek istiyoruz. Onun sayesinde Çanakkale’ye gidip ilk kez uçağa, vapura binip, Çanakkale’yi görme imkanına sahip olduk. Bunların yanı sıra bizlere bisiklet, bilgisayar ve spor ayakkabısı da hediye etti. Şimdide kaynak kitap hediye ediyor. Kendisine ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:11
  1. kitap

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