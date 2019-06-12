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Şahinbey’den öğrencilere sıfır atığın önemi anlatıldı

Şahinbey Belediyesi Çevre Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında Gezegen Evi önünde kurduğu stantta öğrencilere ve vatandaşlara sıfır atığın önemi anlatarak, hediyeler verdi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:22
Şahinbey’den öğrencilere sıfır atığın önemi anlatıldı

Şahinbey Belediyesi Çevre Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında Gezegen Evi önünde kurduğu stantta öğrencilere ve vatandaşlara sıfır atığın önemi anlatarak, hediyeler verdi.


Her fırsatta sıfır atık ve çevre temizliğinin önemi ile ilgili çeşitli projeler yapan ve faaliyetlerde bulunan Şahinbey Belediyesi "Çevre Koruma Haftası" etkinlikleri kapsamında açılan stantta öğrencilere çevre bilinci, sıfır atığın önemi, bayat ekmeklerin tekrar değerlendirilmesini anlatan kitap ve çeşitli hediyeler verildi. Etkinlikte öğrenciler en fazla ilgiyi ise Şahincan’a gösterip bol bol fotoğraf çektirdiler.


"Sıfır atığın önemini anlatıyoruz"


Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi’nin atığın minimize edilmesi ve geri dönüştürülmesi noktasında çalışmalarını sürdüğünü belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca başlatılan “Sıfır Atık” Projesi kapsamında Şahinbey Belediyesi olarak Bankam Atık adını verdiğimiz noktalarda atıklar altına dönüşüyor. Evlerde türlerine göre ayrı ayrı biriktirilen atıklar Bankam Atık noktalarına getirilerek getirilen atık miktarınca vatandaşların kartına puan yüklenmekte olup ve biriken puanların sonucunda atıklar altına dönüşmektedir. Bu sayede atığın ilk oluşma noktalarından biri olan evlerden geri dönüşüm malzemelerini toplayıp ekonomiye katkı sağlayacağız bu sayede hem ülkemiz hem de vatandaşımız kazanmış olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:22
  1. doğa
  2. fotoğraf
  3. kitap

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