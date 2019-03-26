Şahinbey’den öğrencilere milyonlarca kitap

Şahinbey Belediyesi okumayı teşvik etmek amacıyla öğrencilere ve vatandaşlara 2009 yılından bu yana iki buçuk milyon kitap dağıtımı gerçekleştirdi.

Eğitime verdiği destek ile dikkat çeken Şahinbey Belediyesi, 2009 yılından bu yana öğrencilere ve vatandaşlara iki buçuk milyon kitap dağıtımı yaparak okumaya teşvik ediyor.

Gaziantep’e örnek kütüphane

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep’e büyük bir kütüphane kazandırma projesine de start verdi. Türkiye’de örnek gösterilecek kütüphaneler arasında yer alacak olan kütüphane şehrin okuma alışkanlığı yükünü sırtlamayı amaçlayacak.

Belediye’den birçok yere kütüphane

Şahinbey Belediyesi vatandaşların kitap okumaları için kahvehanelere de kütüphane yaparak içlerini de kitaplarla doldurdu. Şahinbey İlçesi’ndeki tüm kahvehanelere yapılan kütüphanelerin yoğun ilgi görmesinin ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, aynı uygulamanın camilere yapılması yönünde de çalışma yaptı. Cami cemaatinin sadece namaz saatlerinde camiye gelmelerinin dışında boş vakitlerinde de kitap okumaları için içlerinde bir birinden değerli kitapların bulunduğu, binlerce kitaptan oluşan kütüphaneler yapan Şahinbey Belediyesi vatandaşların kitap okumaları için berberlere ve taksi duraklarına da kütüphaneler açtı.

Kitap okuyanlar ödüllendiriliyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kahvehaneler, camiler, berberler ve taksi durakları ile sınırlı kalmayarak, Şahinbey İlçesi’ndeki tüm okullara kütüphaneler yaparak öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çalışmalar başlattı. Tahmazoğlu, her ay düzenlediği ödüllü kitap okuma yarışmalarıyla öğrencilere çeşitli ödüller verip kitapları sevdiriyor.

İki buçuk milyon kitap dağıtıldı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin ve vatandaşların her alanda ve her yerde kitaplardan faydalanabilmeleri için 2009 yılından bu yana iki buçuk milyon kitap dağıtımı gerçekleştirdi. Mehmet Tahmazoğlu, liselere, ortaokullara, vatandaşlara, berber ve taksi duraklarına, kahvehanelere, gençlik merkezlerine ve sosyal tesislere eğitim gören öğrenciler ile vatandaşlar için kitap dağıtarak okumayı teşvik etmeye çalıştı.