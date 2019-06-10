Şahinbey’den Mavikent’e yeni tesisler

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi’ne yapılan sosyal donatıların inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu döneminde ilçeye kazandırılan Mavikent Mahallesi’nin gelişimi hızla devam ediyor. Cami, okul, park gibi ihtiyaçların karşılanmasının ardından sosyal donatı alanlarının yapım çalışmaları hızla sürüyor.

"Mavikent evladımız gibi"

Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi’nin hızla büyüdüğünü belirterek, “Mavikent Mahallemiz bizim evladımız gibi. Sıfırdan kurduğumuz ve büyüttüğümüz bir mahallemiz. Mavikent Mahallemiz hızlıca büyümeye devam ediyor. Bu bölge içerisinde park, sosyal tesis, cami, pazar yeri ve konutlar yaptık. Milli Eğitim Bakanlığımız ve valiliğimiz yine bu bölgeye okullar inşa etti. Şahinbey Sanayi Sitesi ve Galericiler Sitesi de bu bölgeye yapıldı. Şimdi de bu bölgenin ihtiyacı olan düğün salonu, eczane, sağlık ocağı şu anda tamamlanmak üzere ve inşallah çok yakın bir zamanda bunlarda faaliyete geçtiği zaman burası ayrı bir ilçe gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mekanları ile beraber modern bir yaşam alanına dönüşmüş olacak. İnşaatı devam eden tesislerimizi en kısa zamanda tamamlayarak hizmete sunacağız” diye konuştu.