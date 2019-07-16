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Şahinbey’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü

Şahinbey Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenledi.

16 Temmuz 2019 Salı 16:19
Şahinbey’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü

Şahinbey Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenledi.


Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü’ne Şahinbey İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, STK temsilcileri, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, kurum müdürleri, Şahinbey Belediyesi çalışanları, aileleri ve vatandaşlar katıldı. Şahinbey Belediyesi önünde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar devam etti. Yoğun katılım ile gerçekleşen kortej yürüyüşü vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve destekle karşılandı.



"15 Temmuz milletin yazdığı bir destandır"


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 15 Temmuz’da milletin, Allah’ın yardımıyla darbecilere karşı büyük bir destan yazdığını belirterek, "15 Temmuz tarihimizde milletimiz tarafından destan yazılan yeni bir gündür. Yıllar boyu ülkemizi bölmek, parçalamak için içerden ve dışarıdan hazırlanan FETÖ terör örgütünün yaptığı hain darbe girişimine karşın milletimizin kendi iradesine sahip çıkıp, onlara okkalı bir şamar indirdiği bir gündür. Bu çok önemli, milletimiz ne zaman ülkemiz zora düşse gerekli müdahaleyi yaparak o zor durumdan çıkarıyor. 15 Temmuz’da da Cumhurbaşkanımızın önderliğinde meydanlara çıkarak, o hain darbecilere, tanklara, toplara karşı göğsünü siper ederek, kalplerinde korkunun olmadığı herkesin şehadete yürüdüğü bir gündür" dedi.



"Millet idaresine sahip çıktı"


15 Temmuz’un şanlı bir gün olduğunu belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Bu hain darbe girişimine karşı 251 şehit, 2.500’e yakın gazimizle bu hainlere fırsat verilmedi. Milletin silahlarıyla, milletin tankıyla, topuyla, helikopteriyle ve uçağıyla millete karşı yaptıkları bu hain darbe girişimi yine milletimiz tarafından alaşağı edildi. Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımıza, meclisine ve kendi iradesine sahip çıktı. Bu şanlı bir gün, destansı bir gün Bütün milletimizi yürekten kutluyorum. Allah onlardan razı olsun. O gece biz de oradaydık. Gecenin bir yarısı otobüs yok, dolmuş yok, tramvay seferi yok ama milletimiz bayrağını eline alıp meydana koştu. Gaziantep tarihinde görülmemiş bir kalabalıkla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla hainlere meydan okudu. Bunu unutmayacağız, yeni nesillere anlatacağız. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak 3 yıldan beri belediyemizde toplanarak, Demokrasi Meydanı’na yürüyoruz. Ayrıca gençlerimizi de bu anlamda bilinçlendiriyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:19
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