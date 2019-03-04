Şahinbey’de Yeniköy Cami ibadete açıldı

Şahinbey Belediyesi, yeni mahallelerinden olan Yeniköy Mahallesi’ne yaptırmış olduğu caminin açılışını gerçekleştirerek, vatandaşın hizmetine sundu.

Yeniköy Mahallesi’ne Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Yeniköy Cami’nin açılış törenine

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yanı sıra AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

“Çiftçilerimize desteğimiz sürecek”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehre ne hizmet veriliyorsa köylerde de aynı hizmetin verildiğini belirterek,“Öncelikle Camimiz Yeniköy Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Cemaati ve sevabı bol olsun. Şöyle 15 yıl öncesine gittiğimizde eskiden köylere kimse uğramazdı. Belediyelerden kimse gelmezdi. Yollar çamur içindeydi. Sular akarsa ona şükredilirdi. Belediyenin gelip köylere cami, taziye evi, park, yol ve spor aletleri yapmak gibi bir çalışması yoktu. Yeniköy mahallemize iki park 4 bin 925 metre kare kilit taşı, iki tane çocuk oyun grubu ve banklar yapmışız. Bunların üzerine camimizi de tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunduk. Sadece bunlarla sınırlı kalmadık ve iki yıldan buyana çiftçilerimize 4 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıttık. 4 bin ton gübre, 3 bin 500 ton hayvan yemi, 600 bin adet zeytin fidanı dağıtımı yaptık. Önümüzdeki günlerde yine 3 bin 500 ton hayvan yemi ve 300 bin tane zeytin fidanı ve fıstık fidanı dağıtacağız. Şehirde ne varsa köylerimizde de aynı hizmeti götürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ülkemiz ve köylerimiz çok daha ileri noktalara ulaşacak” dedi.

“Önemli olan hayırlı işler yapabilmek”

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, yapılan eserlerin sadece fiziki açıdan değil manevi açıdan da önemli olduğunu da belirterek, “Başta dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere şehirde ne varsa köylü kardeşimde de o olması gerekir düşüncesiyle tüm belediye başkanlarımız gece gündüz demeden çalışıyorlar. Altyapı, asfalt, kilit taşı gibi birçok hizmetler artık köylerimizde de mevcut. Bunların dışında da eksik ne varsa bunları gidermek bizlerin boynunun borcu. Sadece fiziki olarak hizmet yapmak yeterli değil. Ondan çok daha önemli olan insanların gönlüne girerek onların hayır dualarını alabilmektir. Çünkü biz inançlı insanlarız, Müslüman bir toplumuz. Er veya geç hepimiz fani dünyadan göçeceğiz. Önemli olan öldükten sonra arkamızdan sevap getirebilecek kalıcı eserler bırakıp, hayırlı işlere imza atmaktır” ifadelerini kullandı.

“Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum”

Yeniköy Mahalle Muhtarı Menderes Bilgiç, Mehmet Tahmazoğlu’nun mahallerine büyük katkıları olduğunu belirterek,“Öncelikle Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na ve ekibine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz. Mahallemize kazandırmış olduğunuz cami köyümüz için çok önemliydi. Sadece bunlarla da yetinmeyip mahallemizin ne ihtiyacı varsa hepsini giderdiniz. Bir kez daha şahsınıza ve ekibinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.