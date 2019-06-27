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Şahinbey’de spor ayakkabısı dağıtımı sürüyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençleri spora teşvik etmek amacıyla 3 yıldır öğrencilere spor ayakkabısı hediye ettiklerini ifade etti.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:03
Şahinbey’de spor ayakkabısı dağıtımı sürüyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençleri spora teşvik etmek amacıyla 3 yıldır öğrencilere spor ayakkabısı hediye ettiklerini ifade etti.


Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde devam eden spor ayakkabısı dağıtım alanını ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrenciler ve velilerle bir araya gelerek sohbet etti.


"Öğrencilerimizi spora teşvik ediyoruz"


Başkan Mehmet Tahmazoğlu, gençleri spora teşvik etmek amacıyla spor ayakkabısı hediye ettiklerini belirterek “Öncelikle tüm öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyor, öğretmenlerimize ve velilerimize de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Üç yıldan bu yana yaptığımız uygulamamız ilegençlerimizi spora teşvik etmek için Şahinbey İlçemiz de 200’e yakın halı saha ve basketbol sahası, 22 tane fitness salonu yaptık. Gençlerimize forma, eşofman takımı, futbol, basketbol ve voleybol topları hediye ettik. Okullarımıza tenis masaları kurduk. Tüm parklarımıza yürüyüş yolları yapıp, spor aletleri koyduk. Amacımız vatandaşlarımızın spor yaparak sağlıklı kalmasını teşvik etmek. Bu vesileyle öğrencilerimizinde kötü alışkanlıklardan uzak kalması ve özellikle yaz dönemini spor yaparak geçirmesi için öğrencilerimize ayrım yapmaksızın karne hediyesi olarak spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Üç yıldan bu yana uyguladığımız bu projemiz vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi görmektedir. Hem obezite ile mücadele hem de gençlerimizi spora teşvik etmek için bu uygulamamızı devam ettiriyoruz” dedi.


Başkana teşekkür


Şahinbey Belediyesine gelerek ayakkabılarını alan öğrenciler de Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Başkanımız bizlere kitap, bilgisayar, bisiklet, eşofman takımı ve spor ayakkabısı hediye etti. Öğrencileri her zaman düşünüp destek oluyor. Başkanımızdan çok memnunuz kendisine bizlere vermiş olduğu destek ve hediyelerden dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:03
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