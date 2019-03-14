Şahinbey’de okuma-yazma öğrenen kadınlar sertifikalarını aldı

Şahinbey Belediyesi, sosyal tesislerde okuma-yazma öğrenen kadın kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi, sertifikasını alan kursiyerlere fincan takımı, yemek kitabı ve bez alışveriş torbası hediye edildi.

Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yanı sıra Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Türe ile kurum müdürleri, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.

"Okuma-yazma öğrenen kadınlarımız tebrik ediyorum"

Sertifika töreninde açıklamalarda bulunan ve okuma-yazma öğrenen kadınları tebrik eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Başlatılmış olan okuma yazma seferberliği sonucu okuma yazmayı tamamlayan ablalarımız, kadınlarımız için sertifika töreni düzenliyoruz. Bu çok güzel birşeydir. Dinimizin ilk emri de "oku"dur. Biz toplum olarak az okuyan bir milletiz. O yüzden okumak, yazmak, öğrenmek gerçekten çok önemli. Dinimiz bizi sürekli okumaya ve öğrenmeye teşvik ediyor. Okumanın, öğrenmenin yaşı yok. İnsan kaç yaşında olursa olsun okuma-yazmayı öğrenmelidir. Yeter ki gayret edelim. Ben burada okuma-yazma öğrenen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Böyle bir karar verip okuma-yazma kurslarına katıldığınız için de herkesi kutluyorum, alkışlıyorum" dedi.

"Önce çocuklarımızı okuttuk, şimdi de biz okumaya başladık"

Kursu başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan 76 yaşındaki Müşgünaz Göçmen isimli vatandaş, "Okuma-yazma öğrendiğim için çok mutlu ve huzurluyum. Önce çocuklarımızı okuttuk, şimdi de biz okumaya başladık. Okumayı öğrendiğim için çok mutlu ve huzurluyum. Bilmeyenlere de öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Darlık günler geçirdik okuyamadık, Allah bu günleri elimizden almasın. Zamanında kitap, kalem bulamadık ama şimdi Allah’a şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

"Bu yaşta okuma-yazma öğrendiğim için çok mutluyum"

Kursu başarıyla bitiren 72 yaşındaki Mevlüde Çıkmaz ise, "Bu yaşta evden çıkmışım, okuma-yazmayı tamamen öğrenmişim. Bunu yapanlardan Allah razı olsun. İnşallah bunun devamı gelir. Ben kolay öğrendim, çok iyi okuyabiliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kursiyerlerle toplu fotoğraf çektirdikten sonra, sertifikaları ve hediyeleri kursiyerlere takdim etti.