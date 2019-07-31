Şahinbey’de Dostluk Günü

Şahinbey Belediyesi, Dünya Dostluk Günü etkinlikleri kapsamında Yeşilvadi Millet Bahçesi Parkı içerisinde çocuklara boyama etkinliği düzenledi.

Şahinbey Belediyesi gençlik merkezleri ve sosyal tesislerinde eğitim gören çocuklar ve gençler Dünya Dostluk Günü etkinlikleri kapsamında Yeşilvadi Millet Bahçesi Parkı’nda bir araya gelerek paten ve kaykay yapılan platformlara resimler çizdiler. Sosyal belediyecilik anlamında çok önemli projelere imza atan Şahinbey Belediyesi, çocukların ve gençlerin kaynaşması ve dostluklar edinmesi anlamında düzenlediği boyama etkinliğinde el izleri ve çizgi film kahramanlarının fotoğrafları çizildi.

Gençlerimiz Geleceğimiz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların ve gençlerin gelişimi için Şahinbey Belediyesi olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin daha iyi yetişebilmeleri için Şahinbey Belediyesi olarak gençlik merkezlerimizde ve sosyal tesislerimizde verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra sosyal faaliyetlerde düzenliyoruz. Dünya Dostluk Günü’nde de çocuklarımızın ve gençlerimizin beşeri ilişkilerini geliştirmeleri adına boyama etkinliği düzenledik. Türkiye’nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Millet Bahçesi içerisindeki paten platformunda boyama ve çizim yapan gençlerimiz hem birbirleriyle kaynaştılar, hem de yeteneklerini sergilediler. Şahinbey Belediyesi olarak bugün olduğu gibi yarında çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.