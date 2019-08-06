0553 313 94 23

Şahinbey’de camiler bayrama hazırlanıyor

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki camilerde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

06 Ağustos 2019 Salı 15:06
Şahinbey’de camiler bayrama hazırlanıyor

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki camilerde temizlik çalışmalarına devam ediyor.


Düzenli olarak camilerde iç ve dış mekân temizliği yapan Şahinbey Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde de vatandaşlarınhuzurlu bir şekilde ibadet edebilmeleri için tüm ayrıntıları gözden geçiriyor. Cami temizlik ekibi ile ilçe genelindeki camilerin tamamını düzenli bir program dâhilinde temizleyen Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde camilerdeki halıları yıkayarak vatandaşların ibadetlerini daha nezih ortamlarda yapılmasını sağlıyor.


Gül suyu ile temizleniyor


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçe genelindeki camilerin düzenli olarak temizlendiğini belirterek “Camilerimize düzenli olarak gidilip genel temizliği yapılmakta ve camilerdeki halılar tam donanımlı halı yıkama makinesi ile yıkanmaktadır. Temizliği yapılan camilerimize gül suyu sıkılarak vatandaşlarımızın güzel kokulu ve nezih bir ortamda ibadetlerini yapmaları sağlanmaktadır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahlatlı kadınlardan sanat eseri tablolar
    1. Ahlatlı kadınlardan sanat eseri..
    2. Leo Schwechlen yeniden Göztepe'de
    3. Diyarbakır’da yangın: 2 ev ve 4 ahır..
    4. MaviBahçe Jazz Festivali’nde muhteşem..
    5. Önündeki aracı geçmek isterken faciaya..
    6. Kırtık Mezarlığı Kurban Bayramına hazır
    7. Meram Belediyesi okulların..
    8. Bitlis'te terör operasyonu
    9. Göz kuruluğuna dikkat
    10. PETLAS'tan bayramda yola çıkacaklara..
    11. Malezya'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    12. Kahvaltı yaparken fark ettiler, birden..
    13. Akhisar’da Basketbol Spor Kulübü..
    14. Adalet Bakan Yardımcısı Birkan,..
    15. Ülker'den son 12 yılın en yüksek pazar..
    16. Frontex'in insan haklarını ihlal..
    17. Av tüfeği kazara ateş aldı: 1 yaralı
    18. ‘İller Tanıtım Sergisi’nde Van..
    19. Menemenspor Galip Güzel'i transfer etti
    20. Gece idrara çıkma sebepleri nelerdir?
    21. Yeni Malatyaspor, Sırbistan'a gitti
    22. Manisalı sporcu üç ayda Türkiye 3.sü..
    23. Dünyanın en ince altını üretildi
    24. Serinlemek için denize giren iki kişi..
    25. Özhan’da kurbanlık satışları başladı
    26. Demirci’deki Eğitim Merkezine inceleme..
    27. Sinop’ta Kurban Bayramı öncesi..
    28. Kuşadası’nda gıda güvenliği toplantısı..
    29. Tomruk çarpan orman işçisi hayatını..
    30. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'