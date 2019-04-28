0553 313 94 23

Şahinbey’de asfalt sezonu başladı

Havaların ısınmasıyla birlikte asfaltlama çalışmalarına başlayan Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Dumlupınar Mahallesindeki yolların asfaltlama çalışmalarına başladı.

28 Nisan 2019 Pazar 12:37
Şahinbey’de asfalt sezonu başladı

Havaların ısınmasıyla birlikte asfaltlama çalışmalarına başlayan Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Dumlupınar Mahallesindeki yolların asfaltlama çalışmalarına başladı.


Yol medeniyettir diyen Şahinbey Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte, Dumlupınar Mahallesinde yeni açtığı yolları asfaltlamaya başladı. İhtiyaç olan her bölgeye asfalt çalışması yapan Şahinbey Belediyesi bu konuda çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.


"İhtiyaç olan her yere asfalt yapılacak"


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yeni açılan yollar başta olmak üzere ilçe genelinde asfalt seferberliği başlattıklarını ifade ederek,“Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt sezonumuzu açtık. Asfaltlama işlerine Dumlupınar Mahallemize yeni aştığımız yollardan başladık. Sadece burayı değil yeni açılan tüm cadde ve sokaklarımızda, yoğun bir şekilde asfaltlama çalışmamızı sürdüreceğiz. Buradan sonra da diğer mahallelerde çalışmalarımız devam edecek. Asfaltımızı kendimiz üretiyoruz. Saatte 200 ton asfalt üretme kapasitesi olan bir tesise sahibiz” dedi.


“Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederim”


Dumlupınar Mahalle Muhtarı Mustafa Göçmen, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şahinbey Belediyemiz ile birlikte uyum içerisinde çalışıyoruz. Mahallemizin ihtiyaçlarını karşılamak noktasında istişareler yapıyoruz. Sağ olsun Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu da bu konuda bizlere yardımcı oluyor. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 12:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tavuk yüklü hafif ticari araç devrildi:1 yaralı
    1. Tavuk yüklü hafif ticari araç..
    2. İnternetle hayatı kolaylaştırdı birçok..
    3. Lübnanlılardan Ermenilere tepki,..
    4. 2.Amatör Küme U19 Ligi sona erdi
    5. ETSO Başkanı Yücelik, TOBB GİK..
    6. “Irak’ta ciddi bir potansiyel görüyoruz”
    7. Yeni mesajlaşma uygulaması LAFF'ın..
    8. fizy 22’nci Liseler Arası Müzik..
    9. Bahar geldi mesire alanları doldu taştı
    10. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş:..
    11. 5. Uluslararası Hitit Koşusu yapıldı
    12. "Sağlıklı yaşam için bir nedenim var,..
    13. Başak borsası
    14. Elazığ’da traktör kazası: 1 ölü, 1..
    15. "Savunma Ar-Ge’mize de..
    16. Ege yaz meyve sebze sektörü 2019 için..
    17. Direksiyonda baygınlık geçiren sürücü,..
    18. Akkuyu NGS, en gelişmiş güvenlik..
    19. Afgan gencin şüpheli ölümü
    20. Ayağının üzerinden otomobil geçen genç..
    21. Bakan Çavuşoğlu Irak Başbakanı..
    22. Kasımpaşa ile Malatyaspor 4. randevuda
    23. Şahinbey’de asfalt sezonu başladı
    24. 104 yıl sonra aynı ruhla Çanakkale’de
    25. Hokeyin sultanları süper lige hızlı..
    26. Cedi Osman, Ankara’da gençlerle buluştu
    27. TBMM Başkanı Şentop, canlı yayında
    28. Derik zeytinyağı dünya markaları..
    29. Ailede iletişim tehdit altında
    30. Erzurumlu gençler tarihi mekanlara..
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    "Sokak sürpüntüsü"ne sert tepki! Funda Esenç'e soruşturma! Artık uçamayacak
    "Sokak sürpüntüsü"ne sert tepki! Funda Esenç'e soruşturma! Artık uçamayacak