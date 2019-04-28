Şahinbey’de asfalt sezonu başladı

Havaların ısınmasıyla birlikte asfaltlama çalışmalarına başlayan Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Dumlupınar Mahallesindeki yolların asfaltlama çalışmalarına başladı.

Yol medeniyettir diyen Şahinbey Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte, Dumlupınar Mahallesinde yeni açtığı yolları asfaltlamaya başladı. İhtiyaç olan her bölgeye asfalt çalışması yapan Şahinbey Belediyesi bu konuda çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.

"İhtiyaç olan her yere asfalt yapılacak"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yeni açılan yollar başta olmak üzere ilçe genelinde asfalt seferberliği başlattıklarını ifade ederek,“Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt sezonumuzu açtık. Asfaltlama işlerine Dumlupınar Mahallemize yeni aştığımız yollardan başladık. Sadece burayı değil yeni açılan tüm cadde ve sokaklarımızda, yoğun bir şekilde asfaltlama çalışmamızı sürdüreceğiz. Buradan sonra da diğer mahallelerde çalışmalarımız devam edecek. Asfaltımızı kendimiz üretiyoruz. Saatte 200 ton asfalt üretme kapasitesi olan bir tesise sahibiz” dedi.

“Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederim”

Dumlupınar Mahalle Muhtarı Mustafa Göçmen, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şahinbey Belediyemiz ile birlikte uyum içerisinde çalışıyoruz. Mahallemizin ihtiyaçlarını karşılamak noktasında istişareler yapıyoruz. Sağ olsun Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu da bu konuda bizlere yardımcı oluyor. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ederim” diye konuştu.