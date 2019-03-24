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Şahinbey’da başarılı 6 bin 560 öğrenciye bisiklet

Şahinbey Belediyesi derslerinde başarılı olan öğrencileri ödüllendirmeye devam ediyor.

24 Mart 2019 Pazar 15:42
Şahinbey’da başarılı 6 bin 560 öğrenciye bisiklet

Şahinbey Belediyesi derslerinde başarılı olan öğrencileri ödüllendirmeye devam ediyor. Mehmet Tahmazoğlu, başarıyı ödüllendirmek ve spora teşvik etmek amacıyla bu zaman kadar 6 bin 560 öğrenciye bisiklet hediye etti


Şahinbey Belediyesi tarafından ortaokul ve liseler arasında düzenlenen aylık ödüllü kitap okuma yarışmasında dereceye giren 698 öğrenciye, Akkent Spor Köyü Ampute Futbol Sahası’nda bisiklet hediye edildi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başarıyı ödüllendirmek ve spora teşvik etmek amacıyla bu zaman kadar 6 bin 560 öğrenciye bisiklet hediye etti. Düzenlenen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Türe ve öğrenci velileri katıldı.


"Eğitimi önemsiyoruz"


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitime önem verdiklerini ve öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Akkent Spor Köyümüz 86 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu. İçerisinde halı sahalar, basketbol ve voleybol sahaları, kapalı spor salonu, okçuluk, ampute sahası, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla herkesin spor yapabileceği bir mekan. Gençlerimizi spora teşvik ediyoruz. Çünkü günümüzün hastalığı, insanlarımızı hantallaştıran obezite hastalığı var. Kalp, tansiyon, şeker gibi birçok hastalığa davetiye çıkaran bir hastalık. Şuanda Avrupa Birliği ülkeleri arasında maalesef birinci sıradayız. Bunun içinde anne babalardan isteğimiz gençlerimizin sağlıklı beslenmesine yardımcı olmaları. Onları spora teşvik ederek, bu çağın hastalığından kurtulup, zinde ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak. Bunun için bütün ilkokul çocuklarına beslenme kabı gönderdik. Anneler kendi hazırladıkları yemekleri çocuklarına yedirsinler. Çocuklarımızın gelişimi için her alanda çalışıyoruz. Bir taraftan eğitimlerine katkı sağlarken, bir taraftan da spor yapmalarını teşvik ediyoruz. Geçen yıldan bu yana başlattığımız proje kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerimize kitap dağıtıyoruz. Buradaki amacımız hem kitap okuma alışkanlığı kazanırken, bunu bir yarışmaya dönüştürüp çocuklarımızı ödüllendiriyoruz” dedi.


"Bilinçli bir toplum için okumalıyız"


Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Türe, eğitimin ve okumanın önemine dikkat çekerek, “Bir ülkede kitap okuyan sayısı çoğaldıkça ülkenin gelişim ve eğitim seviyesi de yükselecektir. Eğitim seviyesi yükseldikçe bilinçli ve mutlu yaşayan insanların sayısı da artacaktır. Kitap okumayı sevmek ve okuma alışkanlığı kazanmak, bu anlamda çok önem arz etmektedir. Siz değerli velilerimizi de öğrencilerimizle beraber kitap okumaya davet ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:42
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