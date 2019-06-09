Şahinbey zabıta ekipleri, bayramda da görev başındaydı

Şahinbey Belediyesine bağlı zabıta ekipleri vatandaşların sağlığı için Ramazan Bayramı boyunca açık olan iş yerlerini denetlemeyi sürdürdü.

Vatandaşın sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdüren Şahinbey Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı boyunca denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam etti. Vatandaşların sağlığı için her zaman görev başında olan Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı’nda faaliyette olan pide fırınlarını, tatlıcıları, gıda üretimi yapan ve satan iş yerlerini denetleyerek vatandaşın sağlığı ve huzuru için çalışmalarını sürdürdü.

“Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışıyor”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin vatandaşın sağlığı için Ramazan Bayramı’nda da çalıştığını belirterek, “Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerimiz vatandaşımızın sağlığı için 7/24 esasına göre denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekiplerimiz Ramazan Bayramı tatili boyunca da çalışarak faaliyette olan iş yerlerini denetlediler. Zabıta Müdürlüğümüz vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam edecekler” diye konuştu.