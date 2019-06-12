0553 313 94 23

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuya geçit vermiyor

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara geçit vermiyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:03
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuya geçit vermiyor

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara geçit vermiyor.


Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda, Kozanlı Mahallesinde ikamet eden Y.K., C.D. ve A.A.’nın uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını tespit etti. Şüpheliler, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 0,98, 0,68 ve 0,60 gram eroin olmak üzere toplamda 2,26 gram eroin ele geçirildi.


Öte yandan, Kozanlı Mahallesinde Paşa lakaplı B.K.’nın ikametine yapılan operasyonda, ikamet içerisinde 13,62 gram eroin maddesi, H.H.B.’nin üzerinde 5,99 gram eroin maddesi ve N.K.’nın üzerinde de 1,98 gram eroin maddesi olmak üzere toplamda 21,59 gram eroin ele geçirildi. İkamette bulunan B.K. ile birlikte H.H.B., M.U., Ş.M.A, ve N.K yakalanarak göz altına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, mahkemeye sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sisi'ye suikast girişimi davasında 32 sanığa müebbet
    1. Sisi'ye suikast girişimi davasında 32..
    2. Serayla köye göçtüler şimdi de OSB..
    3. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    4. Marius Sumudica Türk antrenör Şener..
    5. Isparta’da gül kokulu festival korteji
    6. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    7. Kocaali’de metrekareye 50 kilogram..
    8. Görevliyi darp edip, cep telefonlarını..
    9. Cezayir'de rejim yanlısı sendika..
    10. ABD'den İran Devrim Muhafızları'nın..
    11. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    12. Borsada endekslerin değişimi
    13. Borsada işlem hacmi sıralaması
    14. Kaymakam Güven, Pazaryeri Belediyesini..
    15. (Özel) Büfeci, arkadaşının bıraktığı..
    16. Borsada günlük işlemler (2)
    17. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    18. Borsada günlük işlemler (1)
    19. Ödemiş’i sağanak vurdu: Araçlar..
    20. Uşak Valisi Kocabıyık göç yolunda..
    21. Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama..
    22. Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı..
    23. Suudi Arabistan ve BAE'nin destek..
    24. TOKİ kurada kazanamayanlar yatırılan..
    25. Askeralma Kanun Teklifi TBMM Genel..
    26. ABD'li müsteşardan Türkiye'ye "terörle..
    27. Liseliler mezuniyeti göbek atarak..
    28. Türkiye'den kritik hamle! S-400'lerin..
    29. Başkan Gökhan Yüksel, yanan fabrikayı..
    30. ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!