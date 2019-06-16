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Şahinbey Belediyesi’nden öğrencilere karne hediyesi spor ayakkabı

Şahinbey Belediyesi bu yılda öğrencileri ödüllendirip karne hediyesi olarak spor ayakkabısı veriyor.

16 Haziran 2019 Pazar 15:27
Şahinbey Belediyesi’nden öğrencilere karne hediyesi spor ayakkabı

Şahinbey Belediyesi bu yılda öğrencileri ödüllendirip karne hediyesi olarak spor ayakkabısı veriyor.


Üç yıldır öğrencilere karne hediyesi olarak spor ayakkabısı dağıtan Şahinbey Belediyesi bu yıl ki dağıtımıyla birlikte öğrencilere toplamda 399 bin 307 adet spor ayakkabısı hediye etmiş olacak.


Şahinbey Belediyesi okulların kapanması ile birlikte öğrencilere spor ayakkabısı hediye etme geleneğini bu yılda sürdürüyor. Bu yıl 148 bin öğrenciye spor ayakkabısı dağıtan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu daha önceki iki yıl boyunca 251 bin 307 adet spor ayakkabısı hediye etmişti.


Daima öğrencilerimizin yanındayız


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin yaz tatilinde kitap okuma ve spor yapmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak, “Öncelikle öğrencilerimize başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimizin tatil döneminde kitap okuyarak ve spor yaparak geçirmelerini öneriyoruz. Bunun içinde 3 yıldan bu yana karne hediyesi olarak spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Bu yıl da İlkokuldan ortaokula geçen, ortaokul ve lise öğrencilerimize 148 bin 000 adet spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Ayrıca ilkokul ve anasınıfında okuyan 94 bin 000 öğrencimize de karne hediyesi olarak kitap seti hediye ediyoruz. Öğrencilerimizin başarılarını her zaman destekleyerek onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.


19 ayrı noktada dağıtım yapılacak


Şahinbey Belediyesi öğrencilere ve velilere büyük kolaylık sağlayarak spor ayakkabısı dağıtımını 19 ayrı noktada gerçekleştirecek. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nin yanı sıra Akkent Spor Köyü,Yaşar Torun Gençlik Merkezi, Kurban Baba Gençlik Merkezi, Karataş Kültür Merkezi, Selçuklu Gençlik Merkezi, Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi, Şahinbey Spor ve Eğitim Merkezi, Beydili Hatice Belgin Sosyal Tesisi, Selahaddin Eyyubi Sosyal Tesisi, Boyacı Sosyal Tesisi, Binevler Sosyal Tesisi, Dumlu Pınar Sosyal Tesisi, Yunus Emre Sosyal Tesisi, Bozoklar Sosyal Tesisi, Mehmet Akif Sosyal Tesisi, Şehit Polis Taner Cinpolat Sosyal Tesisi, Aydınbaba Sosyal Tesisi ve Burç Sosyal Tesisi’nde dağıtımlarını gerçekleştirecek.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 15:27
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