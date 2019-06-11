Şahinbey Belediyesi’nden öğrencilere gri koç müjdesi

Şahinbey Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan üniversite adayı öğrencilerini, "gri koç" lakaplı Gökhan Müftüoğlu ile buluşturuyor.

Türkiye çapında ‘Gri Koç’ lakabıyla tanınan, birçok kente düzenlediği programlar ve sosyal medyadaki motivasyon seminerleriyle büyük bir öğrenci kitlesine hitap eden Gökhan Müftüoğlu, Şahinbey’li öğrencilerle buluşuyor. Gökhan Müftüoğlu, 12 Haziran 2019 (Bugün) saat 10:00’da 10 ve 11’inci sınıflar için YKS’yi Kazandıracak Yaz Taktikleri, 14:00’da 12’inci sınıf ve mezunlar için Sınav Stresinden Kurtuluş Taktiklerini, Şahinbey Kültür Merkezi’nde anlatacak.

“Öğrencilerimize başarılar diliyorum”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin başarı sağlayabilmeleri için Gri Koç’u öğrencilerle buluşturduklarını belirterek, “Gökhan Müftüoğlu’nu daha öncede öğrencilerimiz ile bir araya getirmiştik. Öğrencilerimizin yakından ve ilgiyle takip ettiği Gökhan Müftüoğlu’nu hafta sonu yapılacak olan (YKS) sınav öncesinde öğrencilerimizle buluşturarak sınav stresinden kurtulmalarını sağlamak istiyoruz. Ayrıca YKS sınavına girecek olan tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.