Şahinbey Belediyesinden bir günde 7 açılış

Şahinbey Belediyesi bir günde 6 sosyal tesisi ve 1 park olmak üzere 7 eserinin açılışını gerçekleştirdi.

Göreve başladığından beri sosyal hayata dokunarak vatandaşlardan büyük takdir toplayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Her mahalleye sosyal tesis yaparak vatandaşın günlünde taht kuran Tahmazoğlu, yapımı tamamlanan Karataş, Savcılı, Şenyurt, Kıbrıs, Yukarıbayır, 75. yıl mahallelerinde yapılan sosyal tesisleri ve Mavikent’te yapılan parkın açılışını gerçekleşti. Tahmazoğlu yapımı tamamlanan 50’nin üstünde sosyal tesis ve park açılışına yetişemediklerini belirtti.

“606 tane park yaptık”

606 tane park yaptıklarını belirten Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak gece gündüz demeden halkımızın ihtiyaçlarını tespit edip o istikamette de projeler geliştiriyoruz. Şuana kadar 606 tane park yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Bugünde Mavikent mahallemizde özellikle sosyal konutların yoğun olarak bulunduğu bu bölgede tane park yaparak halkın hizmetine sunduk. Şuanda açtığımız parkımızda 37 bin 750 metrekaredir” dedi.

“Eserlerimizin açılışlarına yetişemiyoruz”

Yaptıkları eserlerin açılışlarına yetişemediklerini belirten Tahmazoğlu, “Bugün 6 tane tesisimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Şuana kadar 189 tesis yaptık. Bütün mahallelerimizde tesis yaptık bu tesislerimizde her türlü kurslarımız mevcuttur. 500 binin üzerinde vatandaşlarımıza bu tesislerde kurs verdik. Göreve başladığımızda Şahinbey de hiç taziye evi yoktu. Şuanda taziye evimizin sayısı 280’e ulaştı. Gerçekten de tesis yapıyoruz ama açılışlarına yetişemiyoruz. Halihazırda yapımı tamamlanan ve açılışını gerçekleştiremediğimiz 50’nin üzerinde tesis ve parklarımız mevcuttur. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada halkımızın desteğiyle bu hizmetlerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Yeni dönemde gönül Belediyeciliğine önem vereceğiz”

Yeni dönemde gönül belediyeciliğine önem vereceklerini belirten Tahmazoğlu, “Yeni dönemde inşallah Gönül Belediyeciliğine daha çok önem vereceğiz. Sosyal belediyecilik alanında şuana kadar Türkiye’de rekorlar kırdık. Hoş geldin bebek projemizde 102 bin bebeğe ulaştık. Evlilik okulu projemizde 28 bin çiftimize eğitim verdik. Askere gidenlere çanta yardımı, çorba evleri, dar gelirli ailelere yardım, sosyal market, spor ayakkabısı dağıtımı, Çanakkale’ye vatandaşlarımızı götürüyoruz. Yeni dönemde hem bu projelerimizi devam ettireceğiz hem de kütüphaneler millet kıraathaneleri sayısını hızla arttıracağız. Sosyal konut, kentsel dönüşüme devam edeceğiz. Yeni dönemde çocuklara, gençlere, kadınlara, eğitim, sağlık, spor, kültüre, sanata inşallah daha çok önem vereceğiz” diye konuştu.