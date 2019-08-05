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Şahinbey Belediyesi kurban kesim yerlerini bayrama hazırlıyor

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için belirlenen kurban kesim yerlerinin temizliği yapılarak kesime hazır hale getiriliyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:12
Şahinbey Belediyesi kurban kesim yerlerini bayrama hazırlıyor

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için belirlenen kurban kesim yerlerinin temizliği yapılarak kesime hazır hale getiriliyor.


Şahinbey Belediyesi Kurban Bayramı yaklaşırken bayram hazırlıklarına başladı. Vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda Kurban Bayramı’nı geçirmeleri için Kurban kesimi yapılacak yerler Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tazyikli sularla yıkanıp duvarları boyandı.


“Vatandaşlarımızın huzuru için çalışıyoruz”


Şahinbey ilçesinde belirlenen 15 Kurban Kesim noktasının temizliği konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Kurban Bayramına yaklaşıyoruz. Bayram öncesinde tüm birimlerimiz vatandaşlarımızın daha huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için gerekli hazırlıklarını tamamladılar. Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüz kurban kesim yerlerinde vatandaşlarımızın hijyenik bir ortama sahip olmaları için temizlik ve bakım işlerine başladılar. Bayram öncesinde 15 Kurban kesim yerinin temizlik ve bakım işleri tamamlanmış olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:12
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