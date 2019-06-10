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Şahinbey Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısının 1’inci oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkan Vekili Cuma Güzel başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:51
Şahinbey Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısının 1’inci oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkan Vekili Cuma Güzel başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı.


Şahinbey Belediye Meclisi Haziran ayı ilk oturumu yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 8 maddenin üçü Plan Bütçe Komisyonuna, biri İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, biri Plan Bütçe Komisyonu ve Eğitim Gençlik Spor Komisyonuna, ikisi ise Tarife Komisyonuna sevk edilirken, iki madde ise yapılan oylama sonrasında gündeme alındı. Gündeme alınan 2 madde de İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.


Şahinbey Belediye Meclisi Haziran ayı 2’inci oturum toplantısını 13 Haziran 2019 Perşembe günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:51
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