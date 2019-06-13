Şahinbey belediyesi Gri koç’u öğrencilerle buluşturdu

‘Gri Koç’ olarak bilinen Eğitim Koçu Gökhan Müftüoğlu, YKS öncesi Şahinbey Belediyesi’nin organizasyonunda Gaziantep’e gelerek öğrencilerle buluştu.

Şahinbey Belediyesi, ‘Gri Koç’ olarak bilinen Gökhan Müftüoğlu’nun katılımıyla üniversite sınavına girecek öğrencilerin stresini azaltmak, özgüven aşılamak, motivasyonlarını artırmak, zamanı yerinde ve doğru kullanmak ile ilgili 12’nci sınıf ve mezunlar için ‘Sınav Stresinden Kurtuluş Taktikleri’, 10 ve 11’nci sınıflar için ‘YKS’yi Kazandıracak Yaz Taktikleri’ adlı eğitim semineri düzenledi. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

“Çok stresli olan öğrenciler vardı”

‘Gri Koç’ olarak bilinen Gökhan Müftüoğlu, öğrencilerin bu seminerle birlikte streslerinden kurtulduğuna değinerek, “Şahinbey Belediyesi’nin organizasyonlarına daha öncede katılmıştım ve çokta güzel olmuştu. Sınavın son günleri olduğu için öğrencilerimizdeki o gerginliği hissedebiliyorsunuz. Hatta ekstra stresli olan arkadaşlarımız da vardı. Ancak Şahinbey Belediyesi’nin verdiği destek ile yapılan bu seminerde, öğrencilerin birçoğunun rahatlamış olduğunu gördüm” dedi.

İl dışından geldiler

Şahinbey Belediyesi’nin Gri Koç’u öğrenciler ile buluşacağını öğrenen Ali Cinkara, Gri Koç için kızıyla birlikte Osmaniye’nin Kadrili İlçesi’nden geldiğini belirterek, “Bizim için çok verimli geçen bir seminerdi. Kızım için Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’nden geldik. Gri Koç’un Gaziantep’e geleceğini öğrenince bu seminere katılmaya karar verdik. Gelirken yolda arabamız arızalandı. Ancak vazgeçmedik. Şahinbey Belediyesi’ne böyle bir organizasyon düzenlediği için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gri Koç’un seminerine katılmak için Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’nden babasıyla birlikte gelen Ebrar Emine Cinkara, “Gri Koç’u daha önceden takip ediyordum. Tavsiyeleri ve yönlendirmeleri çok güzel. Çektiğimiz zorlukların hepsine değecek bir seminer oldu” şeklinde konuştu.

“Bende anne olarak çok şey öğrendim”

Düzenlenen seminere kızıyla birlikte katılan Hatice Kocahöyük, seminerin oldukça faydalı geçtiğini belirterek, “Gri Koç’u çocuğumun sayesinde 1,5 yıldır takip ediyorum. Kızımla birlikte seminere katıldık. Bende anne olarak bir şeyler öğrendim. Kızım içinde oldukça faydalı geçti” ifadelerini kullandı.

Annesiyle birlikte Gri Koç seminerine katılan Çağlar Kocahöyük ise, “Seminer beni sınav öncesinde çok rahatlattı ve kendimi sınava hazır hissediyorum” ifadelerini kullandı.

“Sınav stresini attık”

Seminere katılan Eda isimli öğrenci, “Gri Koç’u daha önceden tanıyordum. Sınav öncesinde düzenlenen bu seminerde sınav stresimizi almış oldu. Verdiği bilgilerle bizleri çok rahatlattı. Eğitime her zaman destek veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na bu organizasyondan dolayı teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Asiye Nuryanar sınav öncesinde çok fazla stres yaşadığını belirterek, “Ben her zaman çok fazla stres yapan biriyim. Ama Gri Koç’u dinledikten sonra çok rahatladım. Bizleri Gri Koç ile buluşturan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederim” diye konuştu.