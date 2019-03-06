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Şahinbey Belediyesi GAPFOOD ve GAPTARIM fuarında

Şahinbey Belediyesi GAPFOOD VE GAPTARIM Fuarında stant açarak çiftçilere verilen destek ve çalışmalarla ilgili vatandaşlara bilgiler verildi.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:47
Şahinbey Belediyesi GAPFOOD ve GAPTARIM fuarında

Şahinbey Belediyesi GAPFOOD VE GAPTARIM Fuarında stant açarak çiftçilere verilen destek ve çalışmalarla ilgili vatandaşlara bilgiler verildi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımlarıyla açılan GAPFOOD VE GAPTARIM Fuarında üretici ve tüketici bir araya gelirken, Şahinbey Belediyesi de vatandaşlara hizmetlerini anlatan bir stant kurdu. Fuarın ilk gününde AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan ve Derya Bakbak Şahinbey Belediyesi standını ziyaret ederek bilgi aldı.


Vatandaşlar kurulan stantta özellikle çiftçilere verilen ve verilecek olan desteklerle ilgili bilgiler alırken, Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke standı ziyaret eden vatandaşlara çam fidanı, çiçekler ve çeşitli hediyeler verdi.


“Çiftçimize destek oluyoruz”


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere desteklerinin devam edeceği müjdesini vererek, "Şahinbey Belediyesi olarak toplumumuzun her kesimine destek sağlıyoruz. Sağlamaya da devam edeceğiz. Çiftçilerimizde bunların başında geliyor. Çiftçilerimize öncelikle 4 bin ton arpa ve buğday tohumu desteği sağladık. Daha sonra 4 bin ton gübre, 7 bin ton hayvan desteği sağladık. Toplamda baktığınızda bin 500 kamyon dolusu arpa, buğday tohumu, gübre ve hayvan yemi desteği sağlamış olduk. Bunun dışında 900 bin adet zeytin ve fıstık fidanı çiftçilerimize dağıttık. Amacımız zeytin ve fıstık üretimini Gaziantep’te daha da geliştirmek. Bundan sonra çiftçilerimize desteklerimiz artarak devam edecek. Yine vatandaşlarımıza çam fidanı dağıttık. Yaklaşık 3 milyonun üzerinde fidan dikimi gerçekleştirdik. Hedefimiz daha yeşil bir Gaziantep ve Şahinbey oluşturmak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:47
  1. doğa

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