Şahinbey Belediyesi çifte bayram yaşattı

Şahinbey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde 8 bin 257 aileye çifte bayram sevinci yaşattı.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar ve yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Şahinbey Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlarının yüzünü güldürdü. Ramazan ayı boyunca Şahinbey Belediyesi Sosyal Marketi’nden 8 bin 257 ihtiyaç sahibi aile faydalandı.

Çocukların yüzü güldü

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne kayıtlı aileler Sosyal Markete gelerek çocukları için bayramlık elbise ve çeşitli gıda alışverişinde bulundular. Sosyal Markete gelen vatandaşlar sadece çocukların değil evlerinin de tüm ihtiyaçlarını karşılayarak Ramazan Bayramına huzurlu bir şekilde girmenin mutluluğunu yaşadı.

“Vatandaşlarımıza destek oluyoruz”

Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların yanında olarak, onlara sosyal market üzerinden destek verdiklerini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Sosyal marketimizde bayram öncesinde 8 bin 257 kişi faydalandı. Sosyal marketimizde, diğer marketlerde bulunan bütün ürünler bulunuyor. Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlarımız marketimize gelerek çocuklarının ve evlerinin bayramlık ihtiyacını karşıladılar. Onların mutluluğu bizlerin mutluluğu oluyor” dedi.