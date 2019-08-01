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Şahinbey Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısının 1.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:33
Şahinbey Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu,Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında, Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı.


Şahinbey Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 4 maddenin tamamı İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, havale edildi.


Şahinbey Belediye Meclisi Ağustos ayı 2. oturum toplantısına, 06 Ağustos 2019 Salı günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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