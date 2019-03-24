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Şahinbey Ampute ikinci yarıya 8-0 galibiyetle başladı

Sezonun ilk yarısını namağlup tamamlayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı ligin ikinci yarısınada hızlı başlayarak İstanbul Özürlüler Ampute Futbol Takımı’nı kendi evinde 8-0 mağlup ederek, ligin ikinci yarısına hızlı bir başlangıç yaptı.

24 Mart 2019 Pazar 15:28
Şahinbey Ampute ikinci yarıya 8-0 galibiyetle başladı

Sezonun ilk yarısını namağlup tamamlayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı ligin ikinci yarısınada hızlı başlayarak İstanbul Özürlüler Ampute Futbol Takımı’nı kendi evinde 8-0 mağlup ederek, ligin ikinci yarısına hızlı bir başlangıç yaptı.


Sezona hızlı başlayarak içerde ve dışarda aldığı farklı galibiyetlerle rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımıligin ikinci yarısının ilk maçında kendi evinde İstanbul Özürlüler Ampute Futbol Takımı’nı 8-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Karşılaşmaya hızlı başlayan Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, karşılaşmanın ilk yarısını 8.-12 ve 18. dakikalarda. Fatih Şentürk, 13.dk.Muhammed Mubarık, 23 ve 25.dakikalarda. Rahmi Özcan’ın kaydettiği gollerle 6-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan mavi-beyazlı ekip 39 dakikada maçın yıldızı Fatih Şentürk ve 44. dakikada İsmail Korkmaz’ın kaydettiği gollerle karşılaşmayı 8-0 gibi farklı bir skorla kazanmasını bildi.


Hedefimiz şampiyonluk


Karşılaşma sonrasında alınan farklı galibiyetten dolayı memnun olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Antrenörü Halil İbrahim Köprülü, “Devre arası iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bugünde oyuna hakim olan, pozisyon bulan ve goller atan takım bizdik. İnşallah oyun gücümüzü geliştireceğiz. Bu kadar güzel ve büyük yatırımları Gazişehir halkına sunan başta Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na, Kulüp Başkanımız Cuma Güzel’e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Onlar bu imkânı sağlamasaydı. Bu güzellikler ortaya çıkmazdı. Haftaya TSK ile oynayacağız. O maçtan da galip ayrılmak istiyoruz. Bundan sonraki haftalarda maç maç düşünerek, şampiyonluğa doğru ilerlemek istiyoruz” dedi.


Çok çalışıyoruz


Takımının galibiyetinde kaydettiği 4 golle önemli rol oynayan Fatih Şentürk ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, “Ligin ikinci yarısı İstanbul Özürlüler Ampute maçıyla başladı. İki aylık arayı çok iyi çalışarak geçirdik. Bu çalışmanın meyvelerini de ilk maçımızda 8-0’lık galibiyete aldık. Önümüzde 8 hafta daha var, şuanda lideriz ve sezonu lider kapatmak istiyoruz. Bunun içinde her hafta maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na, Kulüp Başkanımız Cuma Güzel’e ve Gaziantep halkına teşekkür ederim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:28
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