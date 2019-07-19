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Şahin, YKS’de başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK) kapsamında 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Etüd Kursları’nda sınava hazırlanan öğrencilerden, Türkiye’de ilk 50 bin arasına girmeyi başaran 112 öğrenciyi ödüllendirdi.

19 Temmuz 2019 Cuma 18:22
Şahin, YKS’de başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK) kapsamında 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Etüd Kursları’nda sınava hazırlanan öğrencilerden, Türkiye’de ilk 50 bin arasına girmeyi başaran 112 öğrenciyi ödüllendirdi.


Büyükşehir Belediyesi’nin yüz akı olan GASMEK, 2018-2019 YKS’de büyük bir başarıya imza attı. GASMEK YKS Etüt Kursları’nda sınav maratonuna hazırlık yapan 6 bin 500 öğrenciden 418 öğrencinin üstün başarısı kenti gururlandırdı. Türkiye genelinde YKS’ye giren 2 milyon 446 bin 51 öğrenciyi ekarte eden öğrenciler, şehrin markası haline gelen GASMEK’in göğsünü kabarttı.


Türkiye genelinde derece elde eden başarılı öğrencileri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda ağırlayan Başkan Fatma Şahin, tek tek öğrencilerin duygularını paylaştı, samimi bir ortamda geçen toplantıda öğrenciler, geleceğe yönelik düşüncelerini anlattı.


GASMEK kurslarına talep çok fazla


Şahin, kendi okul yıllarından örnekler vererek, 1980’li yıllarda dereceyle İstanbul Teknik Üniversitesi’ni (İTÜ) kazandığını ancak yurdun çıkmadığını belirtti.


Eğitim sözkonusu olduğu zaman tabiri caizse “Burnumun Direği Sızlıyor” diyen Şahin, özellikle 1980 döneminde kız çocuklarının okumasının zorluklarına dikkati çekti.


En büyük yatırımın insana yatırım olduğuna işaret eden Şahin, “Artık altyapı belediyeciliği bitti. Kültürel ve sosyal belediyecilik var, ben arkadaşlarıma ‘gerekirse bir köprü yapmayalım ama kuracağımız gönül köprüsüyle insanların istedikleri yere ulaşmasına yardımcı olalım’ dedim. Bunu siz ve aileniz başardı. Ailelerinizin fedakarlığı bunlar. Bizim görevlerimizinden birisi de sizleri en iyi şekilde geleceğe hazırlamaktır” dedi.


Gençlerin doktor, avukat veya bir başka mesleği seçmelerinin yanında insani değerleri özümsemelerini isteyen Şahin, “Sizler bizim en büyük hazinemizsiniz. Biz sizleri geleceğe iyi bir şekilde hazırlarsak yarınlarımızın iyi olacağını biliyoruz. Gaziantep’te 750 bin genç nüfus bulunuyor, bu nüfusa göre hareket ediyoruz, her bir genç ve çocuğa dokunmak istiyoruz. AR-GE ve İnovasyon birimi kurduk, kitap kafeler ve spor tesisleri kurarak genç nesile yatırım yaptık. Bilgi ekonomisini sizin gibi bilgili ve genç nesillerle oluşturacağız. Sizin iradeniz ve çalışmanız başarıyı getirdi. Bugün GASMEK kurslarında alt sınıflarda sınava hazırlananlar için bir pozitifgündem, bir rol model olacaksınız, yarınımızı emin ellerde. En iyi hukukçu, en iyi bakanı, en iyi doktoru, en iyi fizikçisi olma iradesini şimdiden başardınız. Biz de buradan ilham alıyoruz. Müthiş derecede talep var, bu talebe yetişmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.


Aksoy genel bilgi verdi


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim Ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy ise, “GASMEK olarak Milli Eğitim İl Müdürlüğüne başkanımızın talimatıyla büyük destek veriyoruz. Başkanımızın ‘her şey dursun eğitim durmasın’ diyerek bu imkanları sağladığı için teşekkür ediyorum. Bu bir vizyon meselesidir. 2015 yılında 1 tıp fakültesini kazanan öğrencimiz olduğunda çok sevinmiştik. 2’nci yılımız 3 taneydi. Bugün 65-70 civarında tıp fakültesini kazanacak puanı almış arkadaşlarımız var. Öğretmenlerimizi Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girseler bile biz yine sınava tabii tutuyoruz ve böyle başarıyı yakalıyoruz. Ama en büyük başarı sizin azminiz ve çalışmanızla gelendir, takdire şayandır. Daha uzun bir yoldasınız. Çok iyi yerlere geleceksiniz ama en önemlisi eğitim sonrası sizi yetiştiren bu topraklara gelip Gaziantep’in ekonomisine, üretimine sağlığına ve eğitimine katkı sağlamanızdır. Beyin göçünü önlemek için bu topraklara destek vermeniz gerekiyor” diye konuştu.


Öğrenciler, GASMEK’in deneme kalitesi ve öğretmenlerin ilgisini beğendiklerini ileterek, sınav maratonundaki eksikliklerini GASMEK’le kapattıklarını dile getirdi.


17 Temmuz 2019 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan YKS sonuçlarına göre, GASMEK 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı YKS Etüt Merkezi’nden yararlanan öğrencilerden 4 öğrenci ilk 500’e, 8 öğrenci ilk bin’e, 21 öğrenci ilk 5 bine, 37 öğrenci ilk 10 bine, 59 öğrenci ilk 20 bine, 112 öğrenci ilk 50 bine, 177 öğrenci ise ilk 100 bine girmişti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 18:22
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