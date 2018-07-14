Şahin ve Uysal, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı inceledi

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programlarının yapılacağı Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Makamı ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Şahin ve Uysal, inşaatı devam eden 15 Temmuz Şehitler Müzesi ve Polis Karakolu inşaatı da olmak üzere bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Şahin, yaptığı açıklamada, daha önce ilçelerde ve farklı yerlerde tutulan demokrasi nöbeti benzeri tüm programların birleştirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım sağlayacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki programın sağlıklı yapılabilmesi için gerekli önlemleri alındığını ifade eden Şahin, "Cenab-ı Allah bir daha bu millete böylesine ağır ihanetleri yaşatmasın. Bu milletin o günkü, cesaretine ve kahramanlığına tekrar şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

MÜZENİN YAPIMI DEVAM EDİYOR

İBB Başkanı Uysal da 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Uysal, "Burası 15 Temmuz'un simgesi haline geldi. Şu anda anıtın önündeyiz. Burada müzemizin inşaatı devam ediyor. Yetiştirmeyi çok isterdik. Ancak burada projeleri uzadı. Bir iki ay içerisinde tamamlanmış olacak. Yine buradaki idari binalarımız tamamlanmış olacak. Şu anda var olan hazırlıklarımız yarına yetişir." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde yer alan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın yanındaki "Hafıza 15 Temmuz" müzesinde çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık bin 500 kilometrelik alana sahip müzede, darbeye karşı milletin kahramanca direnişi tüm yönleriyle anlatılacak, 250 şehidin ve gazilerin hatıraları yaşatılacak. Müzenin alt katında dünya darbeler tarihi ile sebepleri, sömürgecilik ve kolonyalizm tarihi ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak.

BELEDİYE ÖNÜNDEKİ ANITIN AÇILIŞI YAPILACAK

Belediye olarak 15 Temmuz'la ilgili ciddi organizasyonlar içinde olduklarını vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:

"Belediyemiz hainleri hedef aldığı yerlerden birisiydi. Orada o akşam nöbet tutan halkımızın ortaya koyduğu direniş anıtlaştırıldı. O anıtın açılışını yapacağız. Sarıyer Garipçe'de 3. Köprü'nün kenarında 15 Temmuz Şehitlerimiz adına orman oluşturuldu. Her birinin adına bir ağaç dikilecek. Çatalca'da 15 Temmuz Orman'ının açılışı yapılacak. Yarın akşam da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, bu milletin göstermiş olduğu kahramanlığı, şehitlerimizin ülkemizi ayakta tutmak adına ne nelere katlandığını burada hep beraber tekrar yaşayacağız. Halkımız inşallah geçmişte Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi ve 15 Temmuz'da olduğu gibi gelecekte de ülkesini, milletini, bayrağını ayakta tutmak adına her şeyini feda etmeye hazır olacaktır diye düşünüyorum."