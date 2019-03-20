0553 313 94 23

Şahin, THK’yı ziyaret etti

AK Parti Kdz.

20 Mart 2019 Çarşamba 21:16
Şahin, THK’yı ziyaret etti

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin Türk Hava Kurumu Kdz. Ereğli Şubesini ziyaret etti. THK Başkanı Hasçelik Şahin’e Türk Hava Yolları kurumuna ait rozet taktı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi için, “Benim Ereğli’deki elim, kolum ayağım” dediği AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin Türk Hava Kurumu Kdz. Ereğli Şubesini ziyaret etti. THK Şube Başkanı Abdullah Hasçelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından oldukça sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Erol Şahin ve Belediye Meclisi Üyesi adayları, gördükleri ilgiden memnun kaldılar.


AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ereğli’ye verdiği Erdemir’e bin kişinin işe alınacağı, Devlet Hastanesinin eski arsalarına iki fakülte yapılacağının açıklanması, Karasu-Ereğli demiryolunun yapılacağı ve tersanelerin yeniden hareketlendirileceği müjdelerini detaylı bir şekilde anlattı. Türk Hava Kurumu Şube Başkanı Abdullah Hasçelik ise Ereğli’nin bu miting ile tarihi bir gün yaşadığını belirterek, verilen müjdelerin kamuoyu tarafından olumlu bulunduğunu söyledi ve Erol Şahin’e hayırlı olması temennisinde bulundu.


AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin, Kdz. Ereğli için 31 Mart yerel seçimlerinin tarihini değiştireceğini ve çok büyük bir önem arz ettiğini kaydederek, Ereğli halkının bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek 31 Mart’ta sandıkları patlatacağına inandığını belirtti.


Şahin, “Cumhurbaşkanımız bizzat kendisi Ereğli Belediyesinin arkasında olacağını söyledi. Yani bizim projelerimizin altına imza attığını vurguladı. Cumhurbaşkanımızın Ereğli’ye verdiği sözlerin ve müjdelerin daha iyisini yapabilecek bir babayiğit varsa saygı duyarım. Ama yok. Ereğli 20 yılda bu kentte nelerin yapılıp nelerin yapılmadığını çok iyi biliyor” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 21:16
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alan, “Hep birlikte yeni Zonguldak’ı inşa edeceğiz”
    1. Alan, “Hep birlikte yeni Zonguldak’ı..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    3. "Seçimi kazanmak için yola çıktık"
    4. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan önlemleri..
    5. Genç Kadınlar Türkiye Güreş..
    6. EkoAvrasya 2019 Hizmet Ödülleri Töreni
    7. 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım..
    8. Genelkurmay çatı davası
    9. 800 bin takipçisi olan YouTuber anne,..
    10. FIBA Avrupa Kupası: Pınar Karşıyaka:..
    11. Sancaktepe’de korkutan depo yangını
    12. Zeybekci ‘İzmir Kültür ve Sanat..
    13. İnegöl’de polis çok sayıda silah ele..
    14. "Bunların belediyecilik karneleri..
    15. Amasya’da Erdoğan heyecanı
    16. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    17. Adıyaman'da kaçak akaryakıt operasyonu
    18. Karaman’da koyun hırsızlığına karışan..
    19. BBP'nin Turgutlu mitingi
    20. "Kudüs benim için kırmızı çizgidir"
    21. Fenerbahçe Beko'da gözler, CSKA..
    22. Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğündeki..
    23. Washington Post'tan kiliselerdeki..
    24. Vali şampiyon sporcuyu ödüllendirdi
    25. ABD, BM'nin Meksika sınırına ziyaret..
    26. Kağıthane’de elektrik direğinde..
    27. "Spekülasyon yaparak tüketicimize..
    28. Cudi Dağı’nda teröristlere ait..
    29. Fenerbahçe'den taraftarlara bağış..
    30. Eski Galatasaraylı Tudor'un yeni..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar