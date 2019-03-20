Şahin, THK’yı ziyaret etti

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin Türk Hava Kurumu Kdz. Ereğli Şubesini ziyaret etti. THK Başkanı Hasçelik Şahin’e Türk Hava Yolları kurumuna ait rozet taktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi için, “Benim Ereğli’deki elim, kolum ayağım” dediği AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin Türk Hava Kurumu Kdz. Ereğli Şubesini ziyaret etti. THK Şube Başkanı Abdullah Hasçelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından oldukça sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Erol Şahin ve Belediye Meclisi Üyesi adayları, gördükleri ilgiden memnun kaldılar.

AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ereğli’ye verdiği Erdemir’e bin kişinin işe alınacağı, Devlet Hastanesinin eski arsalarına iki fakülte yapılacağının açıklanması, Karasu-Ereğli demiryolunun yapılacağı ve tersanelerin yeniden hareketlendirileceği müjdelerini detaylı bir şekilde anlattı. Türk Hava Kurumu Şube Başkanı Abdullah Hasçelik ise Ereğli’nin bu miting ile tarihi bir gün yaşadığını belirterek, verilen müjdelerin kamuoyu tarafından olumlu bulunduğunu söyledi ve Erol Şahin’e hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin, Kdz. Ereğli için 31 Mart yerel seçimlerinin tarihini değiştireceğini ve çok büyük bir önem arz ettiğini kaydederek, Ereğli halkının bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek 31 Mart’ta sandıkları patlatacağına inandığını belirtti.

Şahin, “Cumhurbaşkanımız bizzat kendisi Ereğli Belediyesinin arkasında olacağını söyledi. Yani bizim projelerimizin altına imza attığını vurguladı. Cumhurbaşkanımızın Ereğli’ye verdiği sözlerin ve müjdelerin daha iyisini yapabilecek bir babayiğit varsa saygı duyarım. Ama yok. Ereğli 20 yılda bu kentte nelerin yapılıp nelerin yapılmadığını çok iyi biliyor” dedi.