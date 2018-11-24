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AK Parti Elazığ belediye başkan adayı olan Şahin Şerifoğulları kimdir?

Şahin Şerifoğulları AK Parti Elazığ belediye başkan adayı olarak açıklanmasından sonra Şahin Şerifoğlu kimdir araştırılıyor. Şahin Şerifoğlu halen Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı’nı yürütmekte. Peki Şahin Şerifoğulları kimdir? Şahin Şerifoğulları nereli ve kaç yaşında?

24 Kasım 2018 Cumartesi 17:03
AK Parti Elazığ belediye başkan adayı olan Şahin Şerifoğulları kimdir?

Şahin Şerifoğulları AK Parti Elazığ belediye başkan adayı olarak açıklanmasından sonra Şahin Şerifoğlu kimdir araştırılıyor. Şahin Şerifoğlu halen Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı’nı yürütmekte. Peki Şahin Şerifoğulları kimdir? Şahin Şerifoğulları nereli ve kaç yaşında?

Şahin Şerifoğulları kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1980 yılında Elazığ’da doğan Şerifoğulları, ilk, orta ve lise eğitimini Elazığ’da tamamladı. Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun olan Şahin Şerifoğulları, akaryakıt istasyonu, inşaat ve güneş enerjisi sektöründe faaliyette bulunan aile şirketinde yönetici olarak görev yapıyor. Halen, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Şerifoğulları, bir çok sivil toplum kuruluşunda da görevler aldı. Evli olan Şerifoğulları, 3 çocuk babası. Genel seçimlerde Ak Parti’den 27’inci dönem Elazığ 5’inci sıra milletvekili adayıydı.

 

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 17:03
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