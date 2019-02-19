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Şahin ortak yayın platformunda projelerini anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Ortak Yayın Platformunun canlı yayın konuğu oldu.

19 Şubat 2019 Salı 11:55
Şahin ortak yayın platformunda projelerini anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Ortak Yayın Platformunun canlı yayın konuğu oldu.


Şahin, Gaziantep Olay TV, Kanal 27, GRT, Mega TV ve Hisar TV’nin ortak yayında sorularını yanıtladı.


Şahin, bir yılda suya yapılan yüzde 27 oranındaki indirim başta olmak üzere Yükselen Gaziantep Vizyon projelerini anlattı.


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Alleben Gençlik ve Spor Vadisi Projesiyle maviyi yeşille, insanı suyla buluşturacaklarını söyledi.


Kuzey Şehir Projesi’nde 3 bin konutun tamamlandığını hatırlatan Şahin, şehrin güneyindeki Geneyik Bölgesi’nin yeni yaşam merkezine dönüştürüleceğini, ayrıca kentin doğusunda Bayramlı bölgesine kurulacak konut alanlarıyla şehrin konut ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.


“Kavaklık olduğu gibi su akacak”


Gaziantep Millet Bahçesinden söz eden Şahin, “Millet bahçesi projesi kapsamında Valiliğin yanına bir cami yapıyoruz. Esas sürprizimiz neresi? Alleben. Alleben Gençlik ve Spor Vadisi,600 dönüm alana kurulacak. İkinci bir Yüzüncü Yıl Kültür Parkı niteliğini taşıyacak olan Alleben Vadi Parkı, Dünya standartlarındaki görünümüyle fark oluşturacak. Alleben’de bir damla su yok, burada kışın yazın bir damla su olmaz, derenin ıslahını yaptık. Çocuklarımız suyu göremeden büyüyor. Ama bizim çocukluğumuzda Alleben Deresine ayaklarımızı sokuyorduk. Millet bahçesiyle Maarif ve Sankopark arasındaki bütün Alleben Deresi’ni 12 ay sulu hale dönüştüreceğiz. Kavaklık olduğu gibi su akacak. 35 santimetre derinliğinde su olacak.Maviyi yeşille insanı suyla buluşturuyoruz. Bu proje beni o kadar heyecanlandırıyor ki muhteşem bir proje. Seçim beyannamesini açıkladığım gün bir yıl sonra burada yağlı köfte yiyeceğiz sözünü verdim” dedi.


“Manyas’taki kuş çeşidi kadar kuş var”


Karkamış Sulak Alan ve Ekopark Projesinin ayrıntılarını paylaşan Şahin, “Sınırımızda bir savaş var ama 550 hektarlık alanı biz milli park yapıyoruz, Niye, Manyas’taki kuş çeşidi kadar kuş var. Zeugma ve Karkamış Antik Kentleri arasında proje alanı içerisinde kalan 8 höyük 55 kilometrelik kültürel miras rotası içerisinde yer alacak. Projeyle sulak alan ekosistemini korumayı, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde öneme sahip olan sulak alanı yaşatarak tanıtmaya teşvik etmeyi, kullanıcılara eğitsel ve rekreasyonel deneyimler yaşatacak farklı aktiviteler ve alanlar sunarak sulak alan bilincini artırmayı ve geliştirmeyi amaçlayacak. 35’i endemik olan 810 farklı bitki türüne ve nesli tehlike altında olan Dünya’da 200 adet kalan Kelaynak türüne de ev sahipliği yapan sulak alanda, toplam 197 kuş türü, 14 farklı memeli türü, Dicle Çöpçü Balığı ile birlikte 19 farklı balık türü bulunacak.Nesli tehlike altında olan Fırat Kaplumbağası’nın da içinde bulunduğu 38 farklı iki yaşamlı ve sürüngen türü, söz konusu alanda barınacak. Ekolojik koruma bölgelerini birbirine bağlayan 40 kilometrelik habitat rotası önerilecek proje, kıyı boyunca farklı peyzaj karakterlerini barındıran kısımlardan oluşacak” şeklinde konuştu.


Şahin, Yamaçtepe bölgesinde 1 milyon 500 bin metrekarelik bir alana, Gaziantep halkının ve turizm amaçlı gelecek olan ziyaretçilerin doğa sporlarını gerçekleştirilebileceği Gerciğin Doğa Sporları Orman Etabı Projesini şehre kazandırılacaklarını bildirdi.


Metro projesi


Gar-Düztepe-Hastane HRS (Metro) hattı olarak tasarlanan ortalama 10 kilometre-9 istasyonlu ve 14 kilometre-13 istasyonu olacak Gar-GAÜN 15 Temmuz HRS (Metro) hattı olmak üzere iki metro hattı için sondaj çalışmalarına başlandığını söyleyen Şahin, en büyük hayalinin kente metroyu kazandırmak olduğunu, 31 Mart’ta Türkiye ortalamasının üzerinde alacağı oyla Ankara’nın desteği sonucunda metro hayalini gerçekleştireceğini bildirdi.


“Spor kenti olacağız”


Şahin, “Sporda profesyonel alanda ülke ve şehir olarak ilerleyebilmemiz için Gaziantep Valiliği ile beraber projeler geliştirdik. Bundan dolayı çocuklarımızı ilk önce spor dallarındaki eğilimlerini belirleyerek temelden yetiştirmeye başlayacağız. 127 trilyon yatırımla 33 spor tesisini yapıyoruz. Bu sayede kendi sporcumuzu kendi marka değerlerimizi yetiştireceğiz. Koruyucu önleyici tedbirlerden biri spordur. Bu sayede enerjilerini sportif aktivitelere verecek. Bilim Merkezi, Gaziantep Üniversitesi’nin Burç Kavşağına dönen yolda 30 dönümlük araziye kurulacak. Hayırsever dışını, TÜBİTAK içini yapacak, Büyükşehir planlamasını hazırlarken Gaziantep Üniversitesi’ni yerini tahsis edecek. Böylelikle imece usulü merkez oluşturularak şehre kazandırılacak. İçinde TÜBİTAK’ın endüstri 4.0, yapay zeka, kodlama, robotik çalışma yapabilecekleri materyaller sağlanarak şehrimizin gençlerine kazandırılacak. Sanayide çalışan anneler içinde çocuklarını gönül rahatlığıyla bakabileceği yeni 3 kreş yapacağız. Bu kreşler normal piyasanın 3’de 1’i fiyatına ucuz olacak. Yapılan planlama ile birlikte Gaziray ile gelen anne indiğinde çocuğunu bırakacak işine gidecek akşam dönerken çocuğunu alıp dönecek” ifadelerini kullandı.


“Sosyal belediyecilikte Türkiye’nin en iyisiyiz”


Sosyal projelere de dikkati çeken Şahin, “Her ay 15 bin aileye sosyal destek veriyoruz. Aş evimiz gıda bankamız Sosyal Araştırma Merkezimiz ile sosyal belediyecilikte Türkiye’nin en iyisiyiz. Ayrıca Engelsiz Yaşam Merkezi ile engelleri kaldırırken GASMEK kurslarıyla gençleri geleceğe hazırlıyoruz. Üniversite kazandırma oranı şu anda yüzde 85 oldu” dedi.


Lojistik merkez kuracaklarını aktaran Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziantep ve bölgesinde sanayi ve ticaret sektörlerinin her türlü taşıma ve nakliye faaliyetleri bir merkezde toplanacak. Aynı zamanda gümrük hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle kent merkezinin kuzeyinde yaklaşık 300 hektar alanda nazım imar planı ve uygulama imar planı onaylandı” şeklinde konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Konum itibariyle kent merkezinde kalan meslek gruplarının, şehir dışına ve otoyol kenarına taşınması üzere imar planları onaylanarak, yol açma çalışmalarına başlandı. Meslek örgütlerimizi Taşlıca’ya taşıyacağız. Fıstıkçıları, tır dorsecileri, ayakkabıcıları, trikotajcıları ve nakliyecileri taşıyoruz. Taşınacak meslek grupları kooperatifleşerek orada örgütlenip planlamaları yapıldı. Şehir içinde olanlar taşındığında kentsel dönüşüme girecek. Bunun için Nizip Caddesi projesi hazır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:55
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