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Şahin, Münif paşa mahalle sakinleriyle buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahalle ziyaretleri kapsamında Şehitkamil ilçesine bağlı Münif Paşa Mahallesi’ne gitti, mahalle sakinleriyle hasbihal etti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:24
Şahin, Münif paşa mahalle sakinleriyle buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahalle ziyaretleri kapsamında Şehitkamil ilçesine bağlı Münif Paşa Mahallesi’ne gitti, mahalle sakinleriyle hasbihal etti. Özellikle kadınların ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Şahin, talepleri dinledi.


Mahalle mahalle dolaşarak, kentte yaşanan sorunları yerinde görme fırsatı bulan Şahin ve ekibi, haziran ayının kavurucu sıcağına rağmen Gazi şehre dokunmayı bildi. Ziyaretleri sırasında belediyenin hizmetlerine ve beklentilere ilişkin görüş alış verişinde bulunan Başkan Şahin, Münif Paşa Mahalle Muhtarı Mehmet Bay’la mahallenin ihtiyaçlarını ve eksikliklerini ele aldı, imkanlar doğrultusunda ne gerekiyorsa yapılacağının sözünü verdi.


Tüfekçi Yusuf esnafı, yeni yoldan memnun


Mahalle ziyaretinin ardından Tüfekçi Yusuf Bulvarı’na gelen Şahin, buradaki esnafı ziyaret etti. Yeni yapılan yoldan dolayı memnuniyetini dile getiren esnaf, başkan Şahin’e çalışmalarında başarı diledi.


Tüfekçi Yusuf Bulvarı esnaflarından Şükrü Karakiya, Şahin’in ziyaretini olumlu karşıladıklarını belirterek, “İsterim ki diğer siyasiler de halkla buluşsun onların derdini dinlesin. Vatandaşların isteklerini direkt olarak siyasilere iletilmesinin çok iyi olacağını düşünüyorum. Başkan Şahin’in bana gelip ‘nasılsın’ demesi halimi hatırımı sorması beni onurlandırdı, yeni yapılan yolla birlikte trafikte akışkanlık sağlandı, esnaf rahat etti. Fatma başkan trafik konusunda çok etkili çalışmalar yapıyor, yaptığı icraatlarını beğeniyorum” dedi.


Mustafa Kantar ise, “Başkanım, bizlerin sıkıntılarını sordu, çok memnun kaldık, sağ olsun, şikayetlerimizi yerinde görmesi onun için de bizim için de iyi oldu. Başkana çok teşekkür ediyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor” şeklinde konuştu.


Yusuf Aysal ise, “İki yıldır esnaflık yapıyorum, başkanımız geldi dinledi, sıkıntılarımızı öğrendi. Birebir bizimle ilgilenmesi bizleri memnun etti, yapılan yol çok iyi oldu hem trafik, hem de bizler rahatladık, eski sıkıntılarımız kalmadı” ifadelerini kullandı.


Faruk Yalçın da, “Bir başkanın seçimden sonra halkla iç içe olması, yaptığı çalışmaları yerinde görmesi vatandaştan bilgi alması çok sevindirici bir durum. Aslında bu tür ziyaretlerin sürekli yapılması gerekir. Kaldırım ve peyzajla ilgili sıkıntılarımı anlattım. Kaldırım ve yol çalışmalarından memnunuz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:24
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