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Şahin: "Muğla Arısını gelecek kuşaklara aktarmalıyız"

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14 Şubat 2019 Perşembe 11:15
Şahin: "Muğla Arısını gelecek kuşaklara aktarmalıyız"

Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Arıcılık Çalıştayı” Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği


toplantı salonunda gerçekleşti.


Çalıştaya; MAYBİR ve Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Orman Bölge Müdür V. Enver Demrci, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri, Ziraat Fakültesi ve Veterinerlik fakültesinden konunun uzmanı öğretim görevlileri, teknik personel ve STK temsilcileri katıldı.


Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği ve aynı zamanda Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin konuşmasında, çam balı üreten arının önemli olduğunu, bunun da Muğla Arısı olarak literatürde yer aldığını söyledi. Bunun için Muğla Arısının korunması gerektiğini, var edilmesi gerektiğini; Üniversite , İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte Muğla arısınının gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.


Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal ise, çam balı üretiminde Muğla’nın alternatifsiz bir il olduğunu vurgulayarak; çam balı sezonunda Türkiye arı varlığının yüzde 50’sini ağırladıklarını, hayata geçirilen “Arı Konaklama Noktalarının Sayısallaştırılması Projesi” ile bu büyük sorunun üstesinden gelmeye çalıştıklarını dile getirdi. Çam balının pazarlanmasının ciddi bir sorun olduğunu söyleyen Erkal, İl Müdürlüğü olarak Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile birlikte çam balının pazarlama ve markalaşmasına yönelik hazırlanan “Muğla Arıcısı Markalaşma ile Tanışıyor, Tanındıkça Kazanıyor” projesi kapsamında 437 arıcıya ulaşıldığını belirtti.


Çalıştayda 2018 yılında arıcıların karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri; Muğla arısının ıslahı ve tescili, üreticiye yansıması, 2018 yılı arıcılık kongresinin değerlendirilmesi, konaklama ve çözüm önerileri, tarımsal desteklemeler, coğrafi işaret ve markalaşma, kaliteli ve sağlıklı bal üretimi, toplu Varroa mücadelesi konuları değerlendirildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:15
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