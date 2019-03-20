0553 313 94 23

Şahin Kıyıcak’da sloganlar ile karşılandı

AK Parti Kdz.

20 Mart 2019 Çarşamba 20:31
Şahin Kıyıcak’da sloganlar ile karşılandı

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin seçim çalışmaları kapsamında Kıyıcak Mahallesi’ndeki vatandaşlarla buluştu.


AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin eşi Feyzan Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, belediye meclis üyesi adayları ve partililer ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında Kıyıcak Mahallesi’inde ki vatandaşlarla bir araya geldi. Havai fişek ve meşalelerin yanı sıra davul zurna ile karşılanan Şahin ve ekibi,Kıyıcak mahallesinde tek tek evlere projelerini anlatan katalog ve bez torba dağıttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ereğli’de verdiği müjdeler ile mutlu olduklarını belirten Şükrü Kılıç, Erol Şahin’in ilçe başkanlığı döneminde kendisinden iyi hizmetler aldığını hatırlatarak, Şahin ile Ereğli’nin hizmete kavuşacağına işaret etti. Şükrü Kılıç’dan sonra söz alan İlçe Başkanı Fatih Çakır da Ereğli’ye verilen hizmetlerden söz ederek Kıyıcak sakinlerinden 31 Mart’ta Şahin’e destek istedi. Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin ise mahalle sakinlerine yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ereğli’nin tarihini değiştirecek müjdeler ile geldiğini hatırlatarak, “Cumhurbaşkanım Erdemir’in 1 milyar dolarlık yatırımı ve arkasından Ereğli’nin çocuğu ile ilgili 1000 kişilik işçi alımı müjdesi ile geldi” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tersaneler bölgesinin de harekete geçireceği sözünü verdiğini bildiren Şahin, Karasu Ereğli Demiryolunun çalışmalarının da tamamlanmasının müjdesini almış olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. En önemli projesi ise Devlet Hastanesi eski arsalarındaki güvenlik sorunu meselesinin çözülmesinin ve iki fakülte yapılacak olmasının büyük bir müjde olduğunu, böylece Ereğli’nin Üniversite kenti olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanının kendisinin 4.5 yıl daha Cumhurbaşkanı olduğunu söylediğini hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız 4.5 yıl Kdz. Ereğli Belediyesinin arkasında olmasını söylemesi çok önemli bir açıklamadır. Ereğli olarak bunun değerini ve önemini bilmeliyiz” dedi.


31 Mart seçimlerinin Ereğli için dönüm noktası ve tarihi bir seçim olduğunu belirten Şahin, bu seçimleri Kdz. Ereğli’nin çok iyi değerlendirmesi gerektiğinin altını çizerek, Kıyıcak mahallesinin de 31 Mart’ta gereğini yapacağına inandığını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 20:31
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MGK: "Münbiç ve Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrarın sağlanmasının ve göç hareketliliğinin durdurulmasının mümkün olmayacağı ifade edilmiştir."
    1. MGK: "Münbiç ve Fırat'ın doğusunun..
    2. MGK: "(Türkiye'nin) Güney sınırları..
    3. MGK: "Türkiye'nin bütün terör..
    4. "Kısa süre sonra IMF'nin kapısını..
    5. Bakan Pekcan: “Marketlerde yöresel..
    6. Yılmaz Vural şampiyon olacak takımı..
    7. MGK: "31 Mart'ta yapılacak seçimlerin,..
    8. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    9. VakıfBank, yarı finalde
    10. Kerkük'te Nevruz Bayramı sıkı güvenlik..
    11. Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi..
    12. Başkan Özakcan çalışmalarını..
    13. Karadzic'in müebbet hapse mahkum..
    14. Kontrolden çıkan otomobil evin..
    15. Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesi..
    16. MGK toplantısı sona erdi! Açıklama..
    17. Yerel seçimler öncesi HDP'ye soğuk..
    18. Bakan Kasapoğlu: “Ülkemizdeki..
    19. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan..
    20. Şahin Kıyıcak’da sloganlar ile..
    21. Çaycuma ADD’den, şehit ailesine ziyaret
    22. "Ne yürüyecek yolumuz ne de verecek..
    23. Darbeci Sisi, El-Asvani'ye dava açtı!
    24. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a..
    25. Başkan adayına saldıran zanlıya linç..
    26. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı..
    27. MGK toplantısı sona erdi
    28. "25 yıldır beklenen adalet yerini buldu"
    29. Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    30. Numan Kurtulmuş: “Bu seçimler..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"