Şahin Kıyıcak’da sloganlar ile karşılandı

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin seçim çalışmaları kapsamında Kıyıcak Mahallesi’ndeki vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin eşi Feyzan Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, belediye meclis üyesi adayları ve partililer ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında Kıyıcak Mahallesi’inde ki vatandaşlarla bir araya geldi. Havai fişek ve meşalelerin yanı sıra davul zurna ile karşılanan Şahin ve ekibi,Kıyıcak mahallesinde tek tek evlere projelerini anlatan katalog ve bez torba dağıttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ereğli’de verdiği müjdeler ile mutlu olduklarını belirten Şükrü Kılıç, Erol Şahin’in ilçe başkanlığı döneminde kendisinden iyi hizmetler aldığını hatırlatarak, Şahin ile Ereğli’nin hizmete kavuşacağına işaret etti. Şükrü Kılıç’dan sonra söz alan İlçe Başkanı Fatih Çakır da Ereğli’ye verilen hizmetlerden söz ederek Kıyıcak sakinlerinden 31 Mart’ta Şahin’e destek istedi. Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin ise mahalle sakinlerine yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ereğli’nin tarihini değiştirecek müjdeler ile geldiğini hatırlatarak, “Cumhurbaşkanım Erdemir’in 1 milyar dolarlık yatırımı ve arkasından Ereğli’nin çocuğu ile ilgili 1000 kişilik işçi alımı müjdesi ile geldi” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tersaneler bölgesinin de harekete geçireceği sözünü verdiğini bildiren Şahin, Karasu Ereğli Demiryolunun çalışmalarının da tamamlanmasının müjdesini almış olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. En önemli projesi ise Devlet Hastanesi eski arsalarındaki güvenlik sorunu meselesinin çözülmesinin ve iki fakülte yapılacak olmasının büyük bir müjde olduğunu, böylece Ereğli’nin Üniversite kenti olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanının kendisinin 4.5 yıl daha Cumhurbaşkanı olduğunu söylediğini hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız 4.5 yıl Kdz. Ereğli Belediyesinin arkasında olmasını söylemesi çok önemli bir açıklamadır. Ereğli olarak bunun değerini ve önemini bilmeliyiz” dedi.

31 Mart seçimlerinin Ereğli için dönüm noktası ve tarihi bir seçim olduğunu belirten Şahin, bu seçimleri Kdz. Ereğli’nin çok iyi değerlendirmesi gerektiğinin altını çizerek, Kıyıcak mahallesinin de 31 Mart’ta gereğini yapacağına inandığını söyledi.