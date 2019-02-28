Şahin, “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” programına katıldı

Cumhur İttifakı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuk olduğu "Çalar Saat programında yeniden seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri kamuoyu ile paylaştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fox TV’de yayınlanan “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” programına konuk oldu. Zeugma Mozaik Müzesinde gerçekleşen programda gazeteci Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Şahin, tamamlanan projelerin yanı sıra 31 Mart’ta yeniden seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri kamuoyuyla paylaştı.

Düzbağ projesini anlattı

Türkiye’nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan Düzbağ İçme Suyu Projesi’nin iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlandığını aktaran Şahin, Kahramanmaraş’tan doğan Göksu Çayı’nın bir ay içerisinde Gaziantep’e akıtılacağını kaydetti.

Proje için 2 bin 600 mm çaplı içinden bir jeep geçebilecek büyüklükte devasa çelik borulardan oluşan bir isale hattı çekildiğini, 3 bin 600 metre uzunluğunda 5,6 metre çapında tünel açıldığını kaydeden Şahin, Gaziantep’in içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılanacağını bildirdi. Şahin, proje sonunda sağlanan tasarruf kapsamında bir yılda yüzde 27 oranında suda indirime gittiklerini hatırlattı.

AVM yerine meydan ve kitap kafe yapıldı

Türkiye’de şehrin göbeğinde alışveriş merkezi yıkarak onun yerine meydan ve kitap kafe yapan başka bir belediye olmadığını kaydeden Şahin, “Böylesi bir anlayışı savunan tek belediye biziz. Gençlere yönelik koruyucu, önleyici, kültürel ve sosyal projelerle geniş alanlar açıyoruz. Alışveriş Merkezi yıkıp onun yerine 160 kapasiteli çift katlı otopark üzerine kitap kafe ve meydan yaptık” dedi.

Yeni hedef 8 milyon turist

Suriye’de yaşanan kaos, gözyaşı ve istikrarsızlıktan dolayı yaklaşık 500 bin Suriyeli sığınmacıya kapılarını açtıklarını anlatan Şahin, “O kadar zor şartlardan geçtik. Buna rağmen bu şehir 150 fabrika bitirdi. ‘Şimdi Gaziantep’e Gitme Zamanı’, ‘Uzaklarda Arama’ adlı turizmi canlandırmak için kampanyalar düzenledik, bu şehre 4 milyon insan geldi. Yeni hedefimiz 8 milyon turisti şehrimizde ağırlamak. Bu geliş gidişler olunca esnaf ta rahat nefes almış oluyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’ne değindi

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, turizmde 2019’un Göbeklitepe Yılı ilan edildiğini hatırlatarak, “Göbeklitepe dünyaya tanıtılması gereken ortak değerimizdir. Buraya geliş Gaziantep güzergahıyla oluyor. Şehrimiz 5 arkeolojik alanıyla tarihi değerleri yüksek, önemli bir bölge. Artık çıkan eserler yurtdışına gönderilip testler yaptırılmayacak. Açılacak Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ile karbon testleri artık, Türkiye’de Gaziantep’te yapılacak” ifadelerini kullandı.

Kuzeyşehir Projesi

Her gün Organize Sanayi Bölgesinde çalışanları şehrin çeşitli bölgelerine taşıdıklarını aktaran Şahin şunları söyledi, “Dünya’da üretim alanlarının hemen yanında yerleşim yerleri görürsünüz. Ama biz göreve geldiğimizde bunu göremedik. Kuzeyşehir toplu konut projesiyle bu sorunu halledeceğiz. 50 bin konuttan oluşacak yeni yaşam alanında, 3 bin konut tamamlandı. Burası, yatay mimarisi, çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleriyle yeni bir soluk getirecek Gaziantep’e. Belediye olarak bölgeye altyapı, yollar ve viyadük yapıyoruz. Eskiden bir belediyenin viyadük yapması hayal dahi edilemezdi. Şimdi Cumhurbaşkanımızdan aldığımız destekle kendi imkanlarımızla çalışmalarımızı bitirme aşamasına geldik. Kuzeyşehir ile hem çalışanlarımız hem de şehrimiz rahatlayacak.”

Medeniyet şehri projesini detaylandırdı

31 Martta yeniden seçilmesi halinde hayata geçireceği projeler arasında öne çıkarttığı Medeniyet Şehri projesine değinen Şahin, “Projeyi, Cumhurbaşkanımız şehrimize geldiğinde anlattım, çok hoşuna gitti, ‘tam benim istediğim gibi, kimlikli şehir’ dedi. New York Central Park’tan daha büyük Gaziantep’e Medeniyet Şehri yapacağız. Tugay’ı kaldıracağız, 4 milyon metrekare yeşil alanıyla aileler çocuklarıyla istifade edecek. Gaziantep’in çehresini oluşturan kıymık taşından oluşan evleri, dükkanları olan güzel bir şehir olacak. İçinde yeni hanıyla halkın hizmetine sunulacak. Medeniyet Şehri’nde, hanlarıyla bahçeleriyle merkezleriyle Osmanlı’nın zarafeti, Selçuklunun sadeliği, cumhuriyet dönemimizin güzelliği olacak. Antep evlerinin ortasında hayatları vardı, sokaklarda çeşmeleri vardı, cumba evleri vardı. Gazianteplilerin çocukluğunu geçirdiği sokaklar, şimdi buraya Gaziantep Medeniyet Şehri’nde yaşayacak” ifadelerini kullandı.

Gaziantep, spor şehri olacak

Gaziantepspor’un yanlış kararlar doğrultusunda yönetilmesinin sonucuyla bu hale düştüğünü ileri süren Fatma Şahin, “Bakanlığım döneminde takımımız için elimden geleni yaptım. Kulüp yöneticileriyle beraber sıkıntısı olan bakanlıklarla görüştüm borçlarını mahsuplaştırdım. Gaziantep, yeniden bir spor şehri olacak. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü inanıyorum ki seneye Süper Lig de mücadele edecek. Burada belediye olarak bize düşen görev altyapıdır. Altyapıyı güçlendirip bu potansiyeli profesyonelliğe sağlıklı bir şekilde taşımamız gerek. Bunun için yaptığımız ve yapacağımız spor kompleksleriyle şehrimize sporcu özelliğini tekrardan kazandıracağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son günlerde meyve ve sebzelerde yaşanan yüksek fiyat artışlarını önlemeye yönelik belediyelere önerdiği tanzim satış noktalarına parmak basan Şahin, konuyla ilgili gerekli çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

Cumhur İttifakı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehirde eğitimli kadınların ekonomiye ve sosyal hayata katılabilmesi için 4 yıl içerisinde 5 kreş açtıklarını, yeni dönemde ise 15 yeni kreş yapacaklarını sözlerine ekledi.