Şahin, İslahiye’de halka seslendi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde miting havasında düzenlenen açık hava toplantısında büyük bir coşkuyla karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, alanı dolduran kalabalığa seslendi.

İslahiye’de vatandaşlarla bir araya gelen ve açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gecenin karanlığına yüreğiyle ışık yakan İslahiye’nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu bildirdi.

Şahin, “İslahiye’yi çok özel seviyoruz”

Fatma Şahin, “Bu soğuk geceyi kalbiyle ısıtan İslahiyelilere şahit ol Ya Rabbim, bu güzelliği 31 Martta destana çevireceğiz. 31 Mart’ta bu kalabalık yeni bir zaferin işareti olacak, İslahiye tarih yazacak. İslahiye bizim için bir sevdadır, İslahiye bir kültürdür, İslahiye zenginliktir, İslahiye suyu sert insanı merttir. O yüzden İslahiye’yi çok özel seviyoruz. İslahiyeli annelerimizi çok özel seviyoruz, babalarımız arkamızda dağ gibi duruyor. İslahiyeli gençlerimiz bizim geleceğimiz, sizlerle onur ve gurur duyuyoruz. 2001 yılında AK Parti’nin kurucusu oldum, 10 ay sonra erken seçim kararı alındı, o dönemde ilk ilçe ziyaretini İslahiye’ye yaptık. İslahiye bir mücadeledir. İnsanı serttir. Kurucu aile sosyal politikalar Bakanlığı’na geldiğimde ilk verdiğim talimattı. Biz İslahiye’ye ayrımcılık yapacağız ama pozitif ayrımcılık yapacağız dedik. Bakanlıktan başkanlığa geçtik. İç tüzükte 3 dönemden fazla yapamıyorduk biliyorsunuz. Şehre geldiğimizde bismillah dedik 1027 proje ile yola çıktık. Merkez gibi çevre ilçeler içinde dersimize çalıştık hizmet getirdik.” dedi.

“Artık İslahiye’de lale devri başlıyor”

Şahin, İslahiye’ye başkan seçildikten sonra geldiğinde merkezin perişan bir halde olduğunu belirterek, “Beyler Mahallesi’ndeki manzarayı gördüm inanamadım. Kanalizasyon altyapısı, su kanalı perişan haldeydi. Ben size bu suyu bu altyapıyı nasıl layık görürüm. Hemen talimat verdim. Rakamlar çok büyüktü ama ne olursa olsun bu altyapıyı tamamlamamız gerekti tamamladık. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı altyapıya bu kadar para harcamaz. Altyapı sağlık gibidir. Sağlığımızı kaybedersek, nasıl üst yapıyı yapacağız. Çok büyük kararlar aldık. Geldiğimiz noktada İslahiye’ye 80 milyon TL altyapıya harcadık. Bugün Recep Tayyip Erdoğan’ın ekibi olarak zoru başardık. Anlımız ak, başımız dik karşınızdayız bugün.Dağ gibi arkamızda oldunuz. Zor zamanlar geride kaldı. Artık İslahiye’de lale devri başlıyor. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural kardeşimiz çok çalışkan biri. Kısıtlı imkânlara rağmen çok çalıştı size hizmet getirdi. Az maliyetle çok iş yaptı takdir ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Hınzır, yayla turizmine açılacak”

Yeni dönemde İslahiye’ye büyük yatırımların olacağını belirten Şahin, “Öncelikle Amanos Dağları’nı deleceğiz ve sıcak denizlere ulaşacağız. Bu ne demek. Genç işsizin kalmaması demek. Bu topraklarda biber var, üzüm var. Bunları yüzde yüz ihraç etme kapasitesi var. Bunun için İhtisas Organize Sanayi Bölgesini geliştirmemiz lazım. İskenderun ve Amanos’u yatırım programına aldırdık. Bu en çok sizleri ilgilendiriyor. Başka bir hedefim Hınzır Yaylası. Hızlı bir şekilde güvenli bölgeye geçmesi lazımdı, askerimiz bunu sağladı. Akdeniz ikliminin içinde bir Karadeniz iklimi oluşmuş. Bu bölgenin toprağı çok bereketli. Dünya’dan, Avrupa’dan insanlar geliyor, buradaki bitki çeşitliliğini inceliyor. Yayla çok kuvvetli. Bir an önce Karadeniz’in yayla turizmi gibi Hınzır’ı yayla turizmine açmak. Her şey hazır. Başka bir zenginliğimiz Yesemek. UNESCO’nun geçici listesinde. Kalıcı listede olması için Zeugma ile beraber burası içinde çalışıyoruz. Göbeklitepe kadar eski bir miras var. Oraya giden turistin Yesemek’e gelmesi gerek.Bu ilçenin zenginleşmesi, kültürün değerlendirilmesi, yeni iş imkanı demek. İslahiye için yapacağımız çok şey var. Hepimiz geçiciyiz. Ama arkamızda hep beraber geleceğe dev eserler bırakacağız” diye konuştu.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İslahiye için yeni hedefleri olduğunu belirterek, şartsız koşulsuz çalışmalara destek verdiği için Fatma Şahin’e teşekkür etti.

Halkın yoğun ilgisini gören Şahin, kadınlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.