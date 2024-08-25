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Avrupa Şahin gibi başladı taraftarı mest etti
Avrupa

Şahin gibi başladı taraftarı mest etti

Yeniakit Publisher
2024-08-25 19:31:00 -
Şahin gibi başladı taraftarı mest etti

Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund, Bundesliga'nın ilk haftasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund, Bundesliga'nın ilk haftasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan 35 yaşındaki Türk hoca, Almanya'daki kariyerine galibiyetle başlamış oldu. İlk yarısı 0-0 biten müsabakada Dortmund'a 3 puanı getiren golleri 72. ve 90+3. dakikalarda Jamie Bynoe- Gittens attı. Borussia Dortmund taraftarları, ilk zaferin ardından Nuri Şahin'e büyük sevgi gösterisinde bulundular.

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