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Şahin, gençlik konserini erteledi

AK Parti Kdz.

17 Mart 2019 Pazar 11:21
Şahin, gençlik konserini erteledi

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, Yeni Zelan’da da Müslümanlara yönelik terör saldırısı ve Kuzey Irak’ta bölücü terör örgütü tarafından 2 askerimizin şehit olması ve 8 askerimizin yaralanması olayları sonrası bu gün gerçekleşecek olan gençlik konserini erteledi.


AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, partisinin Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Saadet Oruç ve Karadenizli Sanatçı Tahsin Taşkın ile birlikte Kdz. Ereğli sahilinde basın açıklaması yaptı.


Şahin Yeni Zelanda’da Cuma Namazı sırasında 50 Müslümanın katledilmesi ve Kuzey Irak’ta bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu 2 askerin şehit olması ve 8 askerimizin de yaralanması nedeniyle bu gün gerçekleşecek olan Gençlik Konseri’ni erteleme kararı aldı. Tüm İslam Alemi ve Türkiye’de derin bir acı yaşanırken Kdz. Ereğli’de daha önceden planlanmış bir organizasyonu ertelediğini dile getiren Şahin, her iki saldırıyı da kınayarak terör örgütlerini lanetledi. Şahin açıklamasında şunları söyledi; “Bilindiği üzere Yeni Zelanda’da iki ayrı camiye Cuma Namazı sırasında yapılan terör saldırı ile 50 Müslüman kardeşimizin şehit olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Ayrıca Kuzey Irak’ta bölücü terör örgütü ile mücadele eden iki kahraman askerimizin şehit olduğunu ve 8 askerimizin de yaralandığını üzüntü ile öğrendik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. İslam düşmanlarını ve bölücü terör örgütlerini lanetle kınıyoruz. Gelişen bu olaylar neticesinde bu gün gerçekleştirmeyi planladığımız gençlik konserimizi 27 Mart tarihine erteliyoruz. Allah bu tür acıları ne ülkemize nede İslam Alemi’ne bir daha yaşatmasın. Müzikseverleri ise yine aynı yerde 27 Mart Çarşamba günü konserimizde buluşmaya davet ediyoruz.”

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:21
  1. konser
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