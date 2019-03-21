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Şahin, “Gençliğinde ne yaptın da, şimdi ne yapacaksın?”

AK Parti Kdz.

21 Mart 2019 Perşembe 12:51
Şahin, “Gençliğinde ne yaptın da, şimdi ne yapacaksın?”

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin Belen Mahallesi sakinleri ile buluştu.Şahin Belen Mahallesi sakinleri tarafından muhteşem bir şekilde karşılandı.


Gittiği diğer mahallelerde olduğu gibi davul-zurna ve havai fişeklerle karşılanan Erol Şahin,mahalle halkına hitaben yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ereğli mitingine katılım sağlayıp Ereğli’nin misafirperverliğini gösteren tüm halka teşekkür ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ereğli’ye verdiği müjdelerden söz eden Şahin, Üniversite Kampüsünden tutun da Erdemir’in bin kişiyi işe alacak olması ve tersanelerin yeniden eski günlerine dönmesi için verilecek desteğe kadar tüm vaatleri anlatan Şahin, “En önemlisi ne biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı Allah sağlık verdiği sürece 4.5 yıl daha o makamda olduğunu söyleyerek, Ereğli Belediyesinin arkasında olacağını net ve kesin bir dille açıklamıştır. Biz bu yüzden ilk günden beri projelerimizin arkasında sayın Cumhurbaşkanımızın desteği olduğunu söylüyoruz. Diğer adayların yapıp da bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ama onların yapamayıp da bizim yapabilecek olduğumuz çok şey var” dedi. AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin, “CHP’den bir ağabeyimiz, büyüğümüz aday olmuş, 20 yıl belediye başkanlığı yapmış. 5 yıl ara vermiş yeniden başkan olmak istiyor. Allah selamet versin, kendisini severiz sayarız. Ancak, 20 yılda neyi yaptınız da,şimdi tekrar gelip başkan olup neleri yapacaksınız? O genç, hızlı, güçlü ve enerjik döneminizde neyi başardınız da şimdi başaracaksınız? Bakın 20 yıldır, 25 yıldır kataloglar aynı. Her dönem aynı vaatler. Teleferik yapacak, viyadük yapacak, kent meydanı yapacak. 20-25 yıldır hep aynı vaatler hep aynı projeler. İnceleyin bütün projelerini hepsi aynı ve bugüne kadar gerçekleşmedi. Yine gerçekleşmeyecek emin olun” dedi.AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin, mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ı da isim vermeden eleştirerek, kendisinin 5 yıl başarılı olamadığını söyledi ve “Şu anki Belediye Başkanımız zaten başarılı olsaydı yoluna devam ederdi. Cumhurbaşkanımız sen bu işleri beceremedin çekil kenara dedi kendisine. Beni, genç ve enerjik bu kardeşinize yol verdi, sen yürü dedi. Fırsatları değerlendirip proje üretip götürmezsen, üretmezsen kente katkı sağlamazsan sonuç böyle olur. Ereğli’nin bir 5 yıl daha kaybetmesine zamanı yok.”dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:51
  1. doğa

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