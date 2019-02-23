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Şahin, Gatem esnafına projelerini anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gıda Toptancıları Sitesi (GATEM) Esnaf Toplantısına katıldı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:56
Şahin, Gatem esnafına projelerini anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gıda Toptancıları Sitesi (GATEM) Esnaf Toplantısına katıldı. Şahin, gıda toptancı esnafına seçilmesi halinde yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Şahin, Gaziantep’te birlik ve beraberle içerisinde sevgi modeli, kardeşlik modeli oluşturulduğunu belirterek, “Kurucu Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde yetim, yaşlı, mağdur, kadın gibi dezavantajlı gruplara devletin merhametli ve şefkatli yüzünü yaptığımız çalışmalarla gösterdik. Cumhurbaşkanımız bana, ‘merkez karar ve yönetim kurulunun aldığı kararla sizi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak göstermeye karar verdik’ dedi. Cumhurbaşkanıma, ’büyük bir gurur ve şeref duyarım’ dedim, şehrime geldim. Çok şükür doğduğum, büyüdüm topraklara hizmet etmeyi Allah, nasip etti. 2014 yılında vatandaşlarımızın verdiği destekle ‘bismillah’ dedik 1027 projeyi başlattık. Aman ya rabbim vekillik, bakanlık bu dönem, bu coğrafyada bütün Dünya’nın hesabı üzerinde korkunç bir dönem geçirdik. Başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Dibimizde savaş bir taraftan şehri korumamız lazım,çünkü biz barajız, biz bu coğrafyanın sigortasıyız. Bir taraftan dünyanın bir hesabı var kan var gözyaşı var, insanlar kimyasal bombaların altında canını kurtarmaya çalışıyor. Bir yandan şehrin beklentileri var şehrin yaşam kalitesini aşağıya çekmememiz lazım. bu şehirde iki defa patlama yaşadık. Önce emniyet ardından 55 canın yaşamını yitirdiği düğündeki patlamayla karanlık günler yaşadık. Haftalardır uyuyamadım, kabuslarda görmediğim kadar ağır bir durumla karşı karşıya kaldık. Her şerde bir hayır var dedik. Cumhurbaşkanımızı çağırdık, durumu gördü. Ankara’ya döndüğünde Fırat Kalkanı Harekatını başlattı, teröristlerden bölge temizlendi” dedi.


"Kentin konut açığı kapatılacak"


Şehrin konut açığını kapatmak amacıyla hazırlanan toplu konut projelerinden söz eden Başkan Şahin, Geneyik ve Bayramlı yaşam merkezi hakkında bilgiler verdi.


Kentin trafik sorunlarını çözeceklerini vurgulayan Şahin, “Sanayi bölgesinin yanına konut üretemezsen trafik sorunun nasıl halledeceksin. Ha bire servisler gidip gidip geliyor. Bu araçlar suyla mı çalışıyor benzinle petrolle çalışıyor. Toplu konuk sistemi çok önemli. Bayramlı’daki konut alanını meradan çıkarmak için iki yıl çalıştık. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ot parası 25 milyon verdik. Ne yaptık? Şehrin çapını genişlettik. Kuzey’de; kuzey şehir, güneyde; Bayramlı’da yeni bir şehir kuruyoruz. 11 milyon metrekare alanda yükselecek konutlar hızlı bir biçimde tamamlanacak” ifadelerini kullandı.


“Niyetimiz halis hiç kimseyi kimseden ayırt etmedik”


“Sayıştay’ın kararı doğrultusunda özel alan olarak gösterilen GATEM’e büyükşehir olarak hiçbir yatırım yapılmadığını öğrendim. ‘Üretim yapılan yerde suç işleniyorsa ben suçluyum kardeşim gelsinler benden hesap sorsunlar’ dedim. Bu bölgenin alt yapı ve üst yapı çalışmalarına yaklaşık 80 milyon TL harcadık” diyen başkan Şahin, “Göreve geldiğim zaman su yok. Her yer delik deşik, ön germeli borular, alt yapıda saçma sapan sistemler alt yapıya güvenemediğimizden üst yapıya giremiyoruz. Önce alt yapı sistemlerini çalıştık. Eksikler var başımız üzerine. Niyetimiz halis, hiç kimseyi kimseden ayırt etmedik. Organizeye, ayakkabıcılara, GATEM’e ne yaptıysak aynı hizmeti götürdük, adam aş veriyor, iş veriyor benim ona azıcık fırsat vermem gerekmez mi?” şeklinde konuştu.


Lojistik merkezi projesi


Gaziantep ve bölgesinde her türlü taşıma ve nakliye faaliyetlerini Lojistik Merkezi’nde toplanacağını anlatan Başkan Fatma Şahin, “Aynı zamanda Gümrük hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle kent merkezinin kuzeyinde 300 hektar alanda nazım imar planı ve uygulama imar planı onaylandı” diye konuştu.


BÜSEM’le ilgili bilgi verdi


Şahin, konum itibariyle kent merkezinde kalan meslek gruplarının, şehir dışına ve otoyol kenarına taşınması üzere imar planlarının onaylandığını bildirerek, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanayi ve Endüstri Merkezinde; ayakkabıcılara 800 bin metrekare, dorse imalatçılarına 390 bin metrekare, fıstıkçılara 395 bin metrekare Gıda Toptancılarına 243 bin metrekare ve nakliyatçılara 243 bin metrekare alan ayrıldı. Hayırlı uğurlu olsun, iki sene içerisinde yeni yerine geçeceksiniz” dedi.


Sola dönüş kısıtlamasına değindi


Gaziantep’te 295 adet sinyalize kavşak bulunduğun hatırlatan Şahin, “Sola dönüş kısıtlaması sadece 9 adet kavşakta yapıldı. Bir bardak suda fırtına koparıldı sanki her yerde kısıtlama yapılmış gibi algı oluşturuldu. Trafik mühendislerin yaptığı iki yıllık çalışmalar sonucunda ortaya çıkan etki analizlerinde şehrin içerisinde çok fazla sola dönüşlerin olduğu tespit edildi. Battı çıktı köprülü kavşaklarla bu işin çözülemeyeceği anlaşıldı. Bunu Ankara 80li İstanbul 70li yıllarda uygulamış. Sanki bu uygulama tek Gaziantep’te yapılıyormuş gibi yanlış bir algı var. Konya Kayseri Denizli Aydın ve İzmir’de bu uygulamalar yapılıyor. Çok hızlı büyüyoruz ben başkan olduğumda araç sayısı 400 bin iken şu an 550 bini buldu. Bir taraftan yol yaparken bir taraftan da trafiği disipline etmemiz lazım trafik akışını sağlamamız gerekiyor. Sola dönüş kısıtlamasından önce 5 faz olan kısımları 2 faza düşürdük. Kendi kendimizi test ediyoruz yaptığımız işin etki analizleri önümüze geliyor. Uygulamayı belki daha iyi anlatabilirdik burada da bizim hatamız oldu, direkt uygulamaya geçtik. Uygulamadan sonra halkımız anladı. Biz artık küçük bir kasaba değiliz. Büyükşehir’in getirdiği birlikte yaşama kültürü ve disiplinli yaşamayı halkımızın özümsemesi gerekiyor. Uygulama sayesinde Grand Kavşağında yüzde 63 oranında araçların bekleme süreleri azaldı. Uygulama sonrası sürücülerin bu kavşağı kullanma talebinin yükselmesiyle kavşak hacmi yüzde 25 arttı, kuyruklanma gözlenmedi. Sinyal sürelerinde yeşil sürelerinde artış sağlandı. Ayrıca 25 Aralık Kavşağı Değirmiçem Kavşağı İller Bankası1-2 Kavşağı Yeditepe Kavşağı Doğumevi Kavşağı Çevik Kuvvet 1-2 Kavşağı kavşaklarında sola dönüş yasağı uygulaması yapıldı” diye konuştu.


Nakliyatçılar Odası Başkanı Zafer Aydıngüler, kent merkezinde yapılan bisiklet yolunun yaygınlaştırılmasını istedi.


GATEM İşletme Kooperatifi Başkanı Mehmet Şerif Türk ise başkan Fatma Şahin’e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:56
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