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Şahin, “Ereğli’yi germeyin”

AK Parti Kdz.

15 Mart 2019 Cuma 17:28
Şahin, “Ereğli’yi germeyin”

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin Elmatepe Mahallesi sakinleri ile buluştu.


AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin, Belediye Meclis üyesi adayları ve partililer ile birlikte Elmatepe Mahallesi’nde ki vatandaşlarla buluştu. Elmatepe’de bir vatandaşın, CHP adayının Ereğli’ye termik santral kurulacağı iddialarının doğru olup olmadığı sorusuna yanıt veren Şahin, gündemde asla böyle bir şey olmadığını ve bu iddiaların geçmişte olduğu gibi yine polemik ve kaos oluşturmak amacıyla ortaya atıldığını söyledi. Kandilli Alacaağzı Ocaklarının ihalesinin Erdemir tarafından alındığını, Erdemir’in de böyle bir projesinin bulunmadığını vurgulayan Şahin, geçmişte HEMA’nın Kireçlik’e termik santral kurmayı düşündüğünü ancak bunun önüne geçilmesi amacı ile Kireçlik bölgesinin AK Parti tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi’ne tahsisinin yapılarak projeye engel olunduğunu hatırlattı. Şahin konuşmasında şu sözlere yer verdi,“Sanırım kendilerinin böyle bir plan ve projeleri var ki toplumu alıştırmak için gündeme getiriyorlar. Ereğli halkı şuna emin olsun ki, ben sağ olduğum sürece bu bölgeye kimse termik santral yapamaz. Bunu ortaya atan Halil beye şunu sormak lazım; Türkiye’nin değişik bölgelerinde termik santral projeleri olan bir firmanın yöneticileri ile İstanbul’da buluştun mu? Buluştuysan bu görüşmenin amacı neydi? Lütfen dürüst olun, hedef saptırıp yalan yanlış bilgiler ile Ereğli’yi kaosa sürüklemekten vazgeç artık. Yaşını başını almış insanlara kaos oluşturmak yakışmıyor. Bizim dönemimizde kaos, korku ve baskı olmayacak. Ereğli halkının gönlü rahat olsun. Bu kardeşiniz burada, Allah izin verirse 5 yıl sonra da size hesap verebilecek durumdayım. 5 yıl boyunca da istediğiniz zaman istediğiniz saatte halkın makamı olan başkanlık makamına gelip hesap sorabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:28
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