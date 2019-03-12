Şahin Erdemir emekçilerine ’Hayırlı Olsun’a gitti

AK Parti Kdz.EreğliBelediye Başkan Adayı Erol Şahin, Erdemir girişinde fabrika işçilerini karşılayarak imzalanan yeni toplu sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Kdz.EreğliBelediye Başkanı Adayı Erol Şahin, partisinin Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte sabahın erken saatlerinde mesaiye gelen Erdemir işçilerini ana kapı girişinde karşılayarak ’hayırlı mesailer’ diledi. Erdemir işçilerine girişte simit ikram eden Şahin imzalanan 27. dönem toplu sözleşmesinin kendilerine, ailelerine ve tüm Ereğli’ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Erdemir ana kapı girişinde işçilerle sohbet edip destek isteyen Şahin, "ERDEMİR ile Türk Metal Sendikası arasında yapılan 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ‘anlaşma ile sonuçlandığını’ memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. Ülkemizin gözbebeği Erdemir de1800 derece sıcağa karşı ekmek parası kazanma mücadelesi veren emekçi kardeşlerimizin, 6 aydır bekleyişin sonucunda, alın terlerinin karşılığını almış olmaları, bizleri de son derece memnun etmiştir. Öncelikle Erdemir çalışanına, dolayısıyla Ereğli halkına ve Ereğli’ye yansıyacak olan bu olumlu tablonun hayata geçmesinde emeklerinden dolayı, Türk Metal Sendikası ve Erdemir yetkililerini kutluyorum. İşçilerimizin yeni sözleşmeden doğacak artış ile birlikte alacakları ücretleri aileleri ile birlikte Allah güle güle harcamak nasip etsin. Yeni sözleşmenin ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.