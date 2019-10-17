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Ferhat Abdi Şahin, Trump’ın mektubunda general dediği hain Mazlum kimdir

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG’ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, ABD Başkanı Trump’ın operasyon öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektup ortaya çıkmıştı. Trump o mektubunda Türkiye’nin terör örgütü PKK ile anlaşmaya varmasını ve terör örgütü PKK-YPG’nin, Trump general dediği hain Mazlum ile uzlaşmaya varılması talebi yer almıştı. Peki Ferhat Abdi Şahin kim? Kod adıyla Mazlum Kobani ya da Şahin Cilo kimdir?

17 Ekim 2019 Perşembe 09:57
Ferhat Abdi Şahin, Trump’ın mektubunda general dediği hain Mazlum kimdir

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG’ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, ABD Başkanı Trump’ın operasyon öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektup ortaya çıkmıştı. Trump o mektubunda Türkiye’nin terör örgütü PKK ile anlaşmaya varmasını ve terör örgütü PKK-YPG’nin, Trump general dediği hain Mazlum ile uzlaşmaya varılması talebi yer almıştı. Peki Kod adıyla Mazlum Kobani ya da Şahin Cilo kimdir? Kimdir bu terörist mazlum ‘Şahin Cilo' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin.

Barış Pınarı Harekatı ile köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından 'Şahin Cilo' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ortaya çıktı. Şahin Cilo daha önce de Birleşmiş Milletler ile masaya oturmuş, bir anlaşma imzalamıştı.

Trump'ın generel dediği hain Mazlum Şahin Cilo Ferhat Şahin terör örgütü PKK'nın üst düzey sözde isimlerinden biri. 1967 yılında Afrin’de doğan Şahin Cilo terör elebaşısı Abdullah Öcalan’a yakınlığıyla biliniyor. Ferhat Şahin 1990 yılında terör örgütü PKK’ya katılarak Abdullah Öcalan’ın Suriye’deki karargahında idari işlerde görev aldı. O günden bu güne pek çok bölücü faliyette aktif rol alan bölücü Şahin Cilo, adını Suriye Demokratik Güçler (SDG) olarak. Değiştiren YPG’nin silahlı kanat sorumluluğunu yürütürüyor. Hain Şahin Cilo, TAK’ın da eski sorumlusu. Terör örgütü PKK’nın Hakkari’nin kırsalında düzenlediği çok sayıda kanlı saldırının da baş faili. Terörist Şahin Cilo, 28 Ekim 2015’den beri İçişleri Bakanlığının yayınlanan en çok aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde dokuzuncu sırasında yer alıyor. 

 

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 09:57
  1. Hakkari
  2. Ferhat Abdi Şahin
  3. Trump’ın mektubunda bahsettiği general mazlum kimdir

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