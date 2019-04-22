Şahin: “Çiftçiler üretimleri oranında desteklenmeli”

Giresun Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şahin, fındıkta verimi artırmak ve fındık üreticilerinin bilinçli hale gelmesi için önce çiftçiliğin mesleki tarifinin değişmesi gerektiğini ifade etti.

Fındık üreticilerini bilgilendirmek adına yapılan projelerin, çalışmaların yeterli olmadığını ifade eden Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Şahin salon ile alanın arasının fiilen kopuk olduğunu salonda yazılıp, çizilenlerden, alandaki uygulayıcıların haberinin olmadığını söyledi.

Birlik Başkanı Şahin "Yıllarca kamu otoritelerince fındıkta verim ve kaliteyi artırmak ve fındık polkasını disiplinerbir yapıya kavuşturarak, dünya ölçeğine çekebilme adına bir sürü, çalıştay, sempozyum, fındık şuraları gibi sayısız toplantılar yapmalarına rağmen fındıkta verim ve kalite bir gram artmadığı gibi, dedelerimizin ürettiği 1936 yılının bile gerisinde kaldık. Toplantıya katılan bilgi ve ahlaki değerlere sahip olanlara saygılıyız. Ancak maksat hasıl olmamaktadır bütün derdimiz bu. Bunun nedenikonufiilen üretim ve alanda her türlü şartlara rağmen çalışmak ise o zaman toplantılara, reel üretici ve üretici temsilcileri çoğunlukla davet edilmeli ve onların görüşleri baz alınarak, görüşlerine saygı gösterilmelidir. Aksine, bu maksatlarla salonlara topladığınız saygın kişilerin hiçbirinin geçimi fındıktan değil, belki çiftçiler ancak çiftçilikle alakaları yok. Proje, program veya sonuç bildirgesine imza atarlar ama, kendi programlarını, kendileri uygulayamazlar. Çünkü asıl işleri bu değil. Yani, salon ile alanın arası fiilen kopuk. Salonda yazılıp, çizilenlerden, alandaki uygulayıcıların haberi bile yok. Her şey, salonda başlayıp, yine salanda bitmektedir. En önemlisi de, bu raporların çoğunun alanda uygulanabilirliği ile uygulayıcıları yoktur. O zaman raporun anlamı ne? Bundan sonra da bu toplantıların bir anlam kazanacağına da inanmıyorum” dedi.

“Projeler, salonlarda değil de alanda yapılmalı”

Fındıkta verimi artırmak ve fındık üreticilerinin bilinçli hale gelmesi için önce çiftçiliğin mesleki tarifinin değişmesi gerektiğini ifade eden Şahin “Önce çiftçiliğin mesleki tarifi değişmeli, gayrimenkul sahibi ile bizzat çiftçilik yapan ayırılmalı. Sonra, alana istekli, eğitimli çiftçi ihdas edilmeli ve sistem çok basitleştirilmeli, çiftçi ile muhataplıklar minimize edilmeli. Çiftçiler, üretimleri oranında desteklenmeli. Projeler, salonlarda değil de alanda yapılmalı ve proje yapanlar, alanda kalifikasyon kazanmış, çiftçiliğin zorluk ve bilgisine hakim ve çiftçilerin tanıyıp güvendikleribirkaç kişi ile birlikte birebir çiftçi ile yapılmalı. En önemlisi de kırsalda yaşayanların 2017 verilerine göre 3 bin $ olan gelirleri, daha da düştü. Bu rakam, en az orta seviyelere çekilmeli. Bunların dışında kim ne yaparsa yapsın, ancak kendisini tatmin eder. Kısaca, hayal satmaya devam olur. Kaybolan enerji, kaynak ve zamana yazık olmaktadır” diye konuştu.