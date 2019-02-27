Şahin “Belediye başkanlığı makamını 1. Kata indireceğim”

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin ev toplantısı için gittiği Hamzafakıhlı Mahallesi’nde kalabalık nedeniyle miting yapmak zorunda kaldı. Havai fişek ve gençlerin tezahüratları arasında mahalleye giren Şahin, belediye başkanı seçildiğinde ilk işinin başkanlık makamını 5. Kattan birinci kata indirmek olduğunu söyledi.

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, belediye meclis üyesi adayları ile birlikte ev ziyareti için Hamzafakıhlı Mahallesi’ne geldi. Mahallede havai fişek ve konfetilerle karşılanan Şahin, yoğun katılım nedeniyle ev ziyaretini mitinge çevirmek zorunda kaldı. Kendisini sıcak bir şekilde karşılayan vatandaşlarla tek tek selamlaşıp sohbet eden Şahin burada yaptığı konuşmasında 2019-2024 yılları arasında hayata geçireceği projeler hakkında mahalle sakinlerine bilgiler verdi.

“Tekstil atölyelerinde 200-250 kişi çalışacak”

Verdiği sözleri yerine getirememesi durumunda bir daha aday olarak halkın karşısına çıkmayacağının garantisini veren Şahin “İşsizliği azaltmak amacıyla hazırladığımız tekstil atölyeleri projelerimizden bir tanesini de inşallah Hamzafakıhlı bölgesinde açacağız. 2 bin metre karelik alana kuracağımız bu tekstil atölyelerinde en az 200-250 kişi çalışacak. Bunu yapmadığım takdirde bir dahaki dönem kesinlikle karşınıza çıkmayacağım, aday bile olmayacağım. Bunun garantisini veriyorum hepinize" dedi. Şahin şöyle devam etti:

“Gençler ve kadınlar için kültür gezileri”

"Hamzafakıhlı’daki gençlerimizi kadınlarımızı kültür gezilerine göndereceğiz. Ereğli’den her hafta sonu otobüslerle Türkiye’nin turistik bölgelerine geziler düzenleyeceğiz. Yılda 52 hafta, 5 yılda 260 gezi düzenleyeceğiz. Otobüs ve yeme içme masrafları belediyemizden karşılanacak. Seçildiğimiz takdirde Nisan’ın son haftasında ilk gezimizi düzenleyeceğiz."

“Tüm öğrencilerin kırtasiyelerini belediye karşılayacak”

"Hamzafakıhlı’da ki tüm öğrencilerimize buradan müjde veriyorum; hükümetimiz okullar açıldığında tüm ders kitaplarını nasıl sıraların üzerine bırakıyorsa bizde belediye olarak tüm kırtasiyelerini alacağız. Ailelerimizin ekonomilerine ciddi bir katkı sunacağız. Kırtasiye masrafını ortadan kaldıracağız inşallah."

“Ben yatırım uzmanıyım”

"Ereğli’de 2 olan fakülte sayımızı 5’e çıkartarak öğrenci sayımız 10 bin olacak. Yine küçük ölçekli sanayicilerimiz için 1000 metre karelik dükkanları bunlara ihtiyacı olan yatırımcılara kolaylık sağlayarak hayata geçireceğiz. Buralarda gençlerimiz iş ve aş bulmasını temin edeceğiz. Ben bir ekonomistim, hesap, kitap adamıyım. Ben inşaat mühendisi yada doktor değilim. Ben yatırım uzmanıyım. Ereğli’nin en büyük problemi işsizlik ve ekonomi. Biz bu sorunlara belediye olarak eğileceğiz."

“18. Madde uygulaması ile imar problemlerini çözeceğiz”

"Ereğli’nin imar problemlerini 18. Madde uygulamasını hayata geçirerek çözeceğiz. Yeni yollar açıp, ulaşımı rahatlatacağız. Belediyeye ayrılan yerlere sosyal tesisler yapacağız. Kadınlarımız, gençlerimiz buralarda spor yapacak, günlerini yapacak. İmar uygulamalarından sonra doğalgaz sorunları da çözülecek."

“İki havuz, iki halı saha yapacağız”

"Kdz. Ereğli’de iki ayrı bölgede yapacağımız havuzlarda Hamzafakıhlı’nın gençleri ücretsiz yüzme kursları olacak. Yine ilçemizde en az iki adet kapalı halı saha inşaa edeceğiz. En az iki adette futbol antrenman sahası inşaa edeceğiz. Bu tesislerde giyinme soyunma kabinleri, tuvaletleri, duş alanlarında çocuklarımız sıcak suyla duşlarını alabilecek. Tekstil atölyelerinin yanlarına birer tanede kreş yapacağız. Kadınlarımız işe giderken çocuklarını güvenli bir ortama bırakacak, akşam işten çıkınca da çocuğunu alıp evine gidebilecek."

“Ereğli’nin hesap bilen belediye başkanına ihtiyacı var”

"Başkalarının 10 liraya yaptığı işi bu kardeşiniz 5 liraya bitirir ve iki katı iş yapar. Ereğli’nin hesap bilen, genç, dinamik bir belediye başkanına ihtiyacı var. Sabahtan beri Ereğli’nin sokaklarını kapı kapı gezerek bu kardeşiniz yerinde görüyor. İnsanlarımızı dinliyorum. Çarşısından, sanayisine, oradan Hamzafakıhlı’ya geliyorum. Şimdi buradan da yine başka mahallelerimize gideceğiz. Benim enerjim tam, 5 yıl boyunca da böyle olacağım."

“Başkanlık makamını birinci kata indireceğim”

"Belediye başkanı seçildiğimde ilk yapacağım iş ne biliyormusunuz? Belediye binasında 5. Katta olan belediye başkanlığı makamını birinci kata indireceğim. Her kes gelecek bana ulaşacak. Belediye başkanı ulaşılabilir olmalı, 24 saat telefonu açık olmalı. Belediye başkanlığı ofisini birinci kata indirip kapısınıda sökeceğim inşallah. Ben daha önce ilçe başkanlığı yaptığım dönemde her arayan bana ulaşır ve derdine mutlaka bir çözüm bulurdu."

“Doğumdan ölüme kadar belediye başkanı olmak zorunda değil”

"Bizden 20 yıl önce, 5 yıl önce, şimdiki sizlere bazı sözler vermiş ve bunlar yapılmamış olabilir. Onların hesabını onlara sorun. Ben sizlerin karşınıza belediye başkanı adayı olarak ilk defa çıkıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız benim adaylığımı açıklayıp, sizlere emanet etti. Benim her sözümün arkasında Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği var. 20 yıl belediye başkanlığı yapıp sorunların hepsi ortadayken ‘Tekrar ben adayım, belediye başkanlığı yapmak istiyorum’ diyenler olabilir. Belediye başkanlığını meslek olarak bile görenler olabiliyor. Belediye başkanlığı bir meslek değil, hizmet makamıdır. Belediye başkanlığını yaparsın, çekilirsin arkadan gelen gençlerimize devir edersin. Bir insan doğumundan ölümüne kadar belediye başkanı olmak zorunda değil.”

Şahin’in konuşması sık sık mahalleli gençlerin attığı sloganlar ve tezahüratlarla kesildi. Konuşmasınında ardından mahallede ki kadınların taleplerini dinleyen Şahin, çocuklara da halı saha sözü verdi. Başkan Şahin Hamzafakıhlı ziyaretinden mahalle sakinlerinin tezahüratları eşliğinde ayrıldı.