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Şahin: "Atakum’da polisevi projemizi hayata geçireceğiz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "Atakum ilçemizde polisevi projemizi hayata geçireceğiz" dedi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:01
Şahin: "Atakum’da polisevi projemizi hayata geçireceğiz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "Atakum ilçemizde polisevi projemizi hayata geçireceğiz" dedi.


Başkan Zihni Şahin, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Başkan Zihni Şahin, ilk olarak İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile makamında bir süre görüştü. Başkan Şahin daha sonra, İlçe Başkanı Köksoy ile birlikte Emniyet Müdürlüğü birimlerini gezdi, polis memurlarıyla tek tek el sıkıştı, sohbet etti.


Samsun’da polisin, halkın huzuru, emniyeti ve mutluluğu için gece-gündüz demeden çalıştığını belirten Başkan Zihni Şahin, "Gücünü halkından ve kanunlardan alan polisimiz, yoğun bir mesai içerisinde bizler için çalışmaya devam ediyor. Samsun’da emniyet teşkilatımızın yaptığı çalışmalar halkımızın güvenini ve takdirini kazanmıştır. Bu sebeple bir kez daha görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyorum. Görevleri başındaki tüm polislerimize de sonsuz başarı diliyorum" diye konuştu.



Mutlu, huzurlu insanların şehri Atakum


"Toplumun huzuru ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan emniyet güçlerimizin her zaman destekçisiyiz" diyen Başkan Şahin şunları kaydetti: "Bilindiği üzere İl Emniyet Müdürlüğümüz Atakum’da. 31 Mart seçimleri sonrası halkımız takdir görür de bizlere belediye başkanlığı onurunu bahşederse projelerimiz arasında yer alan Atakum Polisevini en kısa sürede hayata geçireceğiz. Böylece Atakum, esnafıyla, işçisiyle, polisiyle, yaşlısıyla genciyle, mutlu ve huzurlu insanların şehri olmayı sürdürecek."

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:01
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