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Şahin: “Atakum, eğitimin üssü olacak”

Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "Kuracağımız teknoloji, bilgi erişim, yetenek, üstün çocuklar, okul öncesi eğitim merkezleri ve dijital kütüphaneler ile Atakum’u eğitimin üssü haline getireceğiz" dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:21
Şahin: “Atakum, eğitimin üssü olacak”

Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "Kuracağımız teknoloji, bilgi erişim, yetenek, üstün çocuklar, okul öncesi eğitim merkezleri ve dijital kütüphaneler ile Atakum’u eğitimin üssü haline getireceğiz" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, eğitim kurumlarını ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Zihni Şahin, beraberinde AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, MHP İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu ile birlikte Final Okullarını ziyaret etti. Final Okulları Genel Müdürü Cengiz Karaca ve öğretmenlerle bir süre görüşen Zihni Şahin, ardından diğer bir özel okula geçti.



Bilim ve Teknoloji Merkezi


Kendisi de bir eğitimci olan Zihni Şahin, meslektaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, 31 Mart sonrası Atakum’u ’eğitim üssü’ne çevirecek projelerini anlattı. Meslektaşlarına, Eğitim ve Teknoloji Merkezi’nden bahseden Zihni Şahin, "Bu merkez çocuklarımızın ve gençlerimizin bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek, bilimsel konuları kolay anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde sunmak amacıyla oluşturulacak. Burada deney düzenekleri ve özel tasarım galerilerinin yanı sıra eğitim salonları, kimya ve fizik atölyeleri, simülasyon cihazları ve Bilim Kafe yer alacak. Merkezde çocuklarımız bilimsel kamplara, atölye çalışmalarına, bilimsel şovlara katılacak" diye konuştu.



Bilgi erişim merkezi ve dijital kütüphane


Başta gençler ve üniversite öğrencileri olmak üzere Atakumluların bilgiye erişimini kolaylaştırmak adına dijital kütüphaneler kuracaklarını açıklayan Zihni Şahin, "Bu kütüphanelerde Atakumlular geniş bir dijital kaynak havuzu, yüksek hızlı uzaktan bağlantı ve konforlu çalışma alanlarına erişim sağlayacaklardır. Çocuklar ve gençler için yeni nesil dijital yetkinliklerin kazandırılmasına yönelik yazılım, robotik ve mekatronik alanlarında eğitim ve etkinlikler ile teknoloji girişimcilerin geliştirilmesine yönelik eğitim programlarının düzenlendiği Teknoloji ve Yetenek Geliştirme Merkezi de önemli eğitim yatırımlarımızdan birisi olacak" şeklinde konuştu.



Okul öncesi eğitim ve çocuk bakım üniteleri


Üstün potansiyelli ve özel yetenekli çocuklar için eğitim hizmet binaları kuracaklarını, mevcutların fiziki şartlarının geliştirileceğini de söyleyen Başkan Şahin, "Atakum’da şehrin muhtelif noktalarında kuracağımız Okul Öncesi Eğitim ve Çocuk Bakım Üniteleri ile çalışan ya da çalışmayan ebeveynlerimizin çocukları kaliteli, uygun, sağlıklı, nezih ortamlarda uzman çocuk gelişimcilerinin nezaretinde hizmet alacak" açıklamasında bulundu.



Ücretsiz etüt hizmetleri


Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için alanında uzman eğitimcilerin eşliğinde öğrencilere ’ücretsiz etüt hizmeti’ verileceğini de dile getiren Zihni Şahin, "Bu sayede hem öğrencilerimizin eğitim hayatlarında daha başarılı olabilmelerine hem de öğretmenlerimiz için yeni istihdam alanlarının oluşmasına imkan sağlanacak" ifadelerini kullandı.


Başkan Şahin ayrıca, çeşitli tarihi olay veya mekanların ’artırılmış gerçeklik’ teknolojisi ile deneyimleyebileceği Artırılmış Gerçeklik (VR) Merkezi ile özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgelerde ’Çamaşır ve Ütü Merkezi’ kuracaklarını, ilçe genelindeki tüm okul ve ibadethanelerin bakım onarım ve temizlik gibi ihtiyaçlarının karşılanacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:21
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