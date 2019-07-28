0553 313 94 23

Şahin, Aşağı Fırat Havzası’nı inceledi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Aşağı Fırat Havzası’nın turizme kazandırılmasına dönük başlatılacak çalışmalar öncesi bölgeyi inceledi.

28 Temmuz 2019 Pazar 17:30
Şahin, Aşağı Fırat Havzası’nı inceledi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Aşağı Fırat Havzası’nın turizme kazandırılmasına dönük başlatılacak çalışmalar öncesi bölgeyi inceledi. Projenin detaylarını teknik ekibiyle gözden geçiren Şahin, Aşağı Fırat Havzası çalışmalarının hızlandırılacağını söyledi.


Büyükşehir Belediyesince, Fırat Nehri’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin dünyaya tanıtılması amacıyla “Aşağı Fırat Havzası’nın Turizme Kazandırılması Projesi” başlatılacak. Projeyle, Aşağı Fırat Havzası yurt içinden ve yurt dışından gelecek turistlere kapılarını açacak. Bölgesel turizme büyük bir katkısı olacak proje bölgeyi nehir turizmine uygun hale getirecek, sadece Gaziantep değil bölge turizmi de canlanacak.


Bölgeyi gezen Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ile Zeugma, Rumkale, Kamışlı, Gümüşgün Köyü, Aşağı Çardak Köyü ve Erenköy aksını kapsayan Aşağı Fırat Havzası’nda incelemelerde bulundu. Ayrıca teknik ekibiyle birlikte de bölgeye çıkarma yapan Şahin, bölgede turizm açısından eksiklikleri tespit etti.


Rumkale ile Zeugma arasındaki tarihi mekanları yakından gören Şahin, Aşağı Fırat Havzası’nın bir Tuna Nehri kadar önemli olduğunu belirterek yıllardır Fırat Nehri’nde turizm amaçlı çalışmaların değerlendirilmediğini hatırlattı. Şahin, Fırat Nehri üzerinde yer alan tarihi köy ve beldelerin turizme kazandırılması gerektiğini dile getirerek turizm beklentilerine yönelik çalışmalara başladıklarını söyledi.


Şahin, “Bölgenin turizme kazandırılması ve canlandırılması için çalışmalara en kısa zamanda başlayacağız. Bölge, turizm açısından önem arz ediyor. Artık turizmin ülke ekonomisine çok büyük getirisi var. Turizm çeşitliliği çok ama çok önemlidir. Su turizmiyle nehir turizmi kavramlarını birleştirip Aşağı Fırat Havzası’nı da bu kavrama dahil etmek istiyoruz.Bu bölgedeki projenin hayata geçmesi durumunda Gaziantep’in yanı sıra Şanlıurfa ve Adıyaman da projeden istifade edecek. Burada tamamen bölgesel içerikli bir projeden söz ediyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 17:30
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanalizasyon inşaatında göçük: 1 ölü
    1. Kanalizasyon inşaatında göçük: 1 ölü
    2. 3 yaşındaki Kağan’ın aranmasına devam..
    3. Kestiği ağacın altında kalarak..
    4. Karaman'da esnaflar buldu!..
    5. Piknikte baraja düşen genç hayatını..
    6. Ereğli’de Türk çoban, av ve bekçi..
    7. Yola dökülen mıcır sürücülere zor..
    8. Soylu: "Geçici koruma statüsündeki..
    9. Kastamonu’da orman yangını
    10. Korkunç olay! Tamir ettiği midibüsün..
    11. Afyonkarahisar'da tekne battı: 1 ölü
    12. "En büyük eroin operasyonu"..
    13. Rumlardan 'provokatif' iddia: Türkiye..
    14. Almanya’da "polis şiddeti" tartışması
    15. Dağtekin, ortak payda vurgusu
    16. Huzur Partisi'nin patentini alan..
    17. Torbalı Belediye Başkanı oğlunun..
    18. Kuşburnu çayı içtiğinizde işte..
    19. Rus muhalif lider hastaneye kaldırıldı
    20. Kafkasör Yaylası’nda düzenlenen..
    21. Koltuk takımıyla tehlikeli yolculuk
    22. Manisa BBSK’li oyuncu Çakır kamp..
    23. "İran'ın petrol ihracatına herhangi..
    24. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan..
    25. Gençler Avrupa Judo Kupası
    26. Kapıkaya Festivali herkesi memnun etti
    27. Eksik duba geçtiğini fark edince..
    28. Gündüz vakti kavga ettiler, gece evini..
    29. Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini..
    30. İzmir'de kene can aldı!
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İmamoğlu'nun görüşme talebine Erdoğan bu cevabı vermiş!
    İmamoğlu'nun görüşme talebine Erdoğan bu cevabı vermiş!
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor