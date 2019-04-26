Şahin, Ankara’da yoğun görüşmelere katıldı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığındaki heyet, yoğun geçen Ankara ziyareti kapsamında bakanlar ve bürokratlarla Türkiye’deki belediyelerin çalışmalarına yönelik görüş alış verişinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la görüşen heyet, yerel yatırımlara dönük çalışmaları ele aldı. 73 yıl sonra ilk kez bir kadın belediye başkanı Fatma Şahin tarafından yönetilmeye başlanan Türkiye Belediyeler Birliği, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından başkentte yoğun temaslarda bulundu, yürütülecek yerel çalışmalar detaylandırıldı. Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği üyeleriyle birlikte yerel yönetimlerin çalışmalarını ele almak üzere bakanlar ve bürokratlarla bir dizi ziyaretler düzenlediklerini söyledi. Fatma Şahin, “Belediye başkanlarımızla üst düzey temaslarda bulunduk, yoğun geçen çalışmalarda büyük bir heyecanla projelerimizi anlattık, sunumlar yaptık. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la görüşmemiz çok verimli, çok faydalı geçti, şehirlerimizin gelir ve giderleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunduk, geleceğin güçlü kentleri için çalışmalarımızı değerlendirdik” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla bir araya gelen heyet, Türkiye’nin iç güvenliğini ilgilendiren konu başlıklarını masaya yatırdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la görüşen başkanlar heyeti, Türkiye’deki kentsel dönüşüm çalışmaları ve yeni şehirleşme anlayışını konuştu.