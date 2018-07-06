FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi davasında son dakika karar çıktı!

FETÖ'nün yayın organı olarak bilinen kapatılan Zaman Gazetesi davasında mahkeme son dakika kararını açıkladı. 11 sanığın yargılandığı davada, Şahin Alpay, Ali Bulaç, 8 yıl 9'ar ay, Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a 10 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Ahmet Turan Alkan ise tahliye edildi. Şahin Alpay, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, Mustafa Ünal bir zamanlar örgütün gazetesi Zaman'da FETÖ'nün boruzanlığını yapıyorlardı.